Bahçelievler'de Kar Mesaisi: 1500 Personel ve 130 Araçla Tuzlama, Temizlik ve Sıcak Çorba

Bahçelievler Belediyesi, İstanbul’daki yoğun kar yağışına karşı 1500 personel ve 130 araçla tuzlama, kar temizliği ve sıcak çorba ikramı yapıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:28
Bahçelievler'de kar mesaisi sürüyor

Belediye ekipleri 7/24 sahada, tuzlama ve temizlik çalışmaları hız kesmiyor

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası Bahçelievler Belediyesi, daha önce tamamladığı hazırlıkları sahada uygulamaya devam ediyor. Meteoroloji ve Valilik uyarıları doğrultusunda beklenen kar yağışı gerçekleşti ve İstanbullular karlı bir sabaha uyandı.

İlçede vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalar 7/24 esasına göre yürütülüyor. Karla mücadele ekipleri; ana arterler, ara sokaklar, okul ve hastane çevreleri başta olmak üzere ilçenin tüm noktalarında tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Saha ekiplerinin çalışmalarına destek olmak amacıyla zor hava koşullarında bulunanlara sıcak çorba ikramı yapılıyor. Muhtemel acil durumlara anında müdahale edebilmek için kurulan kriz merkezi, sahadaki ekiplerle koordineli şekilde görev yapıyor. Aynı zamanda sokak hayvanları için mama ve su bırakma çalışmaları devam ederken parklar ve ağaçlık alanlarda olası risklere karşı ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.

Bin 500 personel ve 130 araçla sahada

Kar hazırlıklarını sahada inceleyen Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Meteoroloji ve Valiliğimizin uyarısıyla İstanbul’da kar yağışı bekleniyordu ve beklenen yağış gerçekleşti. Bahçelievler Belediyesi olarak hazırlıklarımızı önceden tamamlamıştık, bugün itibarıyla sahada aktif şekilde faaliyete geçtik. 1500 kişilik ekibimiz ve yaklaşık 130 aracımızla; ikram araçlarımızdan greyderlere, kepçelerden çekicilere kadar tüm ekipmanlarımız komşularımızın hizmetinde. Yolda kalabilecek vatandaşlarımız için gerekli tüm önlemleri aldık. Sokak hayvanlarımızı da unutmadık; mama ve su bırakma çalışmalarımız sürüyor. Bahçelievlerli komşularımız müsterih olsun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 7/24 hizmet veren 444 0 311 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler. Temennimiz, felakete dönüşmeden ve trafik aksaklıkları yaşanmadan keyifli bir kar yağışı yaşanmasıdır.

