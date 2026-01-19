Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 100 Yeni Memur Yemin Töreni

İtfaiye, zabıta ve sivil kadrolardan toplam 100 personel, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki törende yemin ederek asil memur oldu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:09
Tören ve atamalar

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde adaylık süreçlerini başarıyla tamamlayan 100 personel, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen görkemli törende asil memur olarak göreve başladı.

Asil memurluğa İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 79, Zabıta Daire Başkanlığı’ndan 14 ve sivil memur kadrolarından 7 olmak üzere toplamda 100 personel yemin etti.

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz'ın konuşması

Törende konuşan Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, memuriyetin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selamlarını ileterek, "Giydiğiniz üniforma sadece bir görev göstergesi değil, gerektiğinde canını halkı için feda edebilmenin bir nişanesidir" dedi.

Yılmaz sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bugün edeceğiniz yeminler, sadece bir kamu görevi üstlenmenin ötesinde; darda ve zorda kaldığınızda, karar verme süreçlerinizde size her zaman yol gösterecek bir pusuladır. Muğla Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak, başkanımızın liderliğinde gücümüze güç katarak yolumuza devam ediyoruz."

Hizmet birimlerinin rolü ve kapanış mesajı

Hizmet birimlerinin önemine değinen Yılmaz, personelin üstlendiği kritik rollere dikkat çekti: "İtfaiye sadece yangında değil, tüm zor şartlarda canını hiçe sayarak vatandaşa el veren bir fedakarlık noktasıdır. Zabıta, kamu düzeninin sağlanmasında ve halk sağlığının korunmasında gece gündüz demeden fedakarlık gösteren birimimizdir."

Konuşmasının sonunda aileleri ve yeni memurları tebrik eden Yılmaz, "Çıkacağınız bu yolda her zaman vatandaşın hakkını ve hukukunu ön planda tutan, sorumluluklarının farkında olan çalışma arkadaşları olacağınızdan eminim. Yeni görevlerinizin Muğla’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek personele başarı diledi.

