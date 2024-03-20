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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay: "Herkese İş ve Aş"

Aziz Yeniay, "Herkese iş ve aş" vaadini gerçekleştirmek için aşağıdaki projeleri açıkladı

Yayın Tarihi: 20.03.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 18:39
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay: "Herkese İş ve Aş"

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, seçim öncesinde projelerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yeniay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede işsizlik ve ekonomik sorunları çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özellikle üniversite öğrencileri, iş arayanlar, gençler ve kadınlar için çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade eden Yeniay, "İş garantili sertifika kursları" ve "Online satış siteleri, el emeği satış noktaları ve belediye alım garantili Kadın Kooperatifleri" gibi uygulamalarla ilçede istihdamı artırmayı planladıklarını dile getirdi.

Yeniay, genç öğretmen adaylarına part-time iş imkanı sağlayacaklarını ve yerel ekonominin güçlenmesi için çeşitli adımlar atacaklarını belirtti. Son olarak, "Hazırız, kararlıyız! Haydi Küçükçekmece'm, kaldığımız yerden..." diyerek projelerine ve hedeflerine olan inancını vurguladı.

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