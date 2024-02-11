AK Parti'li belediye başkan adayına silah saldırı: Saldırıya ilişkin açıklama yapıldı

Seçim çalışması yaparken uzun namlulu silahlarla saldırıya maruz kalan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın olayında 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan inceleme çalışmaları sona erdi.

Yeniay, Kanarya Mahallesi'nde bir derneğe giderken, saat 16.30 civarında kimliği bilinmeyen kişiler beyaz bir araçtan uzun namlulu silah ve tabanca ile saldırdı. Saldırı sonucu 32 yaşındaki E.G.D. ağır şekilde yaralandı ve etraftaki bazı bina ve araçlar da kurşunlandı.

Polis ve sağlık ekipleri bölgeye hemen geldi. Yaralı E.G.D, ilk yardım sonrası yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. E.G.D'nin başına kurşun isabet ettiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ameliyata alınan E.G.D için dua edilirken, polis ekipleri saldırganları bulmak için operasyon başlattı.

Saldırının olduğu yerde olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı çalışma yürüttü. Ayrıca, olayın gerçekleştiği sokak ve bağlantılı sokaklar şeritlerle kapatıldı ve şüphelilerin belirlenmesi için kamera görüntüleri izlendi. Bölgedeki inceleme sona ererken, güvenlik tedbirleri devam ediyor.





ALİ YERLİKAYA'DAN KÜÇÜKÇEKMECE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI SALDIRIYA YÖNELİK AÇIKLAMA

Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışması esnasında yapılan silahlı saldırıda yaralı kalan vatandaşı hastanede ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralı hakkında bilgi verdiğini hatırlatan Yerlikaya, doktorlardan da aynı bilgiyi duyduğunu ifade etti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SALDIRIDA AĞIR YARALANAN VATANDAŞIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışması esnasında silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşın ameliyatı bitti ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şunları söyledi:

"Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum."