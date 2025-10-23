AK Parti'li Erdoğan'dan PAB'de CHP ve DEM Parti Milletvekillerine Sert Eleştiri

AK Parti'li Erdoğan'dan PAB Toplantısında CHP ve DEM Parti Milletvekillerine Sert Eleştiri

AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen PAB 151. Genel Kurulu sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda yaşananları değerlendirdi.

Toplantının başlangıcı ve Türkiye tanıtımı

Erdoğan, toplantının son gününde sabah yapılan açılış konuşmasında bir sonraki PAB Genel Kurulu'nun Türkiye'de yapılacağını duyurarak İstanbul ve ev sahipliği hazırlıklarına değindiklerini, ardından Türkiye'yi anlatan bir videonun yayımlandığını ve bunun Genel Kurul'da büyük memnuniyetle karşılandığını söyledi. Birçok parlamenterin Türkiye'de yapılacak toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve heyetin tebrik edildiğini aktardı.

Erdoğan'ın tepkisi: "Ülkemizi kötüleyen konuşma"

Erdoğan, toplantının ilerleyen saatlerinde aynı heyette yer alan, devletin ve Meclisin olanaklarıyla gönderilen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'nun Türkiye'yi olumsuz gösteren konuşmalar yaptığını belirterek tepki gösterdi. Erdoğan, sözleri aynen aktardı: "Bizimle birlikte bu toplantıya katılan, devletimizin ve meclisimizin, bizimle aynı imkanlarla buraya gönderdiği CHP ve DEM Parti milletvekilleri ülkemizi kötüleyen, ülkemizi maalesef olumsuz göstermeye çalışan ve olumsuz bir resim vermeye çalışan bir konuşma yaptılar her ikisi de."

Bu durumun diğer milletvekilleri nezdinde şaşkınlık ve üzüntü oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun hem toplantının ruhuna hem de ülkenin temsil edilme biçimine uygun olmadığını söyledi.

Hukuk ve yargı süreçlerine ilişkin değerlendirme

Erdoğan, şikayet konusu olan meselelerin tamamen yargısal süreçler olduğunu, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğunu ifade ederek şunları belirtti: "Şikayet ettikleri konu tamamen hukukun üstünlüğünün olduğu, yargısal süreçleri devam eden ve bizim hiçbir etkimizin olamayacağı bir süreç. Burada hangi milletvekili veya siyasetçinin böyle bir duruma müdahalesi olabilir ki? Zaten söylenen de oydu, hiçbir ülkede böyle bir şeye müdahale söz değil ve yargının üstünlüğü söz konusudur."

Diğer milletvekillerinin açıklamaları

Haberde yer verilen diğer konuşmalarda, CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu yargısal süreçlerin muhalefet olmalarından kaynaklandığını savunurken, PAB'da gelecek yıl yapılacak İstanbul toplantısında olayların yerinde görülebileceğini söyledi. DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ise partisinin milletvekilleri ve belediye başkanlarına yönelik yargılamalar ve alınan cezalara dikkat çekti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ülkemizde kimsenin özgürlüğünün kısıtlanmadığını, seçilmiş olsa dahi kimsenin suç işleme özgürlüğünün bulunmadığını vurguladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ise anayasa ve hukukun varlığını hatırlatarak, terör örgütüyle bağlantısı olan herkesin mahkemelerde yargılanabileceğini söyledi.

Erdoğan, son olarak kendi topraklarından gelen milletvekillerinin ülkeyi savunmak yerine eleştiri ve şikayet yönünde konuşmasının, o kişilere oy veren vatandaşları üzebileceğini belirterek bu durumu eleştirdi.

