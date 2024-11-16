AK Parti'li Güler: Türkiye'nin Bütçesi 14 Trilyon Lira!

AK Parti'li Güler, Erzurum'da Gelişen Bütçe Üzerine Konuştu

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Erzurum'da partisinin Palandöken 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütçesindeki büyümeyi dikkate çekti. Güler, "Biz 14 trilyon 800 milyar liralık bir bütçe görüşmesi yapıyoruz, dolar karşılığı 435 milyar dolar ediyor." diyerek, AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılasının sadece 235 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Gelecek İçin Tarihi Bir Dönem

Güler, bunun yanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye'nin zihinlerde ve hayatlarında önemli değişimler yaşandığını belirtti. AK Parti'nin geçmişten bugüne kadar olan değişimiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçemiz görüşülüyor. AK Parti iktidara geldiğinde tüm Türkiye'nin ürettiği gayri milli hasıla 235 milyar dolardı. Şimdi bütçemiz 435 milyar dolar. Bu korkunç bir gelişmedir."

Büyüyen Konut Sayısı ve Güçlü Türkiye Vurgusu

Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) görev yaptığı dönemi de hatırlatan Güler, 2003 yılına kadar 41 bin 150 konut yapıldığını, son 20 yılda ise bu rakamın 1 milyon 400 bine çıktığını ifade etti. Türkiye'nin güçlü bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Güler şunları ekledi: "50-100 yıl sonra tarih kitaplarında bu süreç yazılacak. Asli gücümüze ulaşma noktasında bir şeyler yapabildik."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Üzerine Eleştiriler

Güler, Türkiye'nin kapasitesini kullanmaya başlaması gerektiğini vurgularken, İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirerek, "30 yıldır CHP'nin elinde olan İzmir'de bu yıl kullanılan bütçe 46 milyar lira. Körfez temizlenmiyor. Türkiye artık eski Türkiye değil." ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Erzurum milletvekilleri ve başka illerin milletvekilleri de katılarak destek verdiler. Güler, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dünya çapında önemli bir ülke olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, İl Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Palandöken 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, İl Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Palandöken 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.