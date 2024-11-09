AK Parti'li İnan: Mor ve Ötesi Konseri 'Vurgun ve Ötesi'

AK Parti'li İnan, Mor ve Ötesi Konserine Tepki Gösterdi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin Sincan Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İnan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mor ve Ötesi konserine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Organizasyon tam tamına 'vurgun ve ötesi' olmuştur" ifadelerini kullandı.

İnan, 2 milyon dolarlık konser bütçesinin halk için sorgulanması gerektiğinin altını çizerek, "Bu konuda hala hesabını verememişlerdir. Bu arkadaşlar, Ankaralılara tek tek açıklama yapmalıdırlar" dedi.

Türkiye'nin Gençlik Hareketi

Kongre sırasında, Türkiye genelinde yapılan gençlik kolları kongrelerinde "Gençliğinle geleceğe yön ver" sloganının benimsendiğini hatırlatan İnan, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinden itibaren güçlenerek ilerlediğini kaydetti.

İnan, gençlik teşkilatının coğrafyadaki en güçlü gençlik hareketlerinden biri olduğunu belirterek, “AK Parti’li gençlerin enerjisi ve hayalleri partimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Ankara'nın Belediye Bütçesi

İnan, konuşmasında Ankara'nın hak ettiği belediyecilikten uzak bir dönemi yaşadığını belirtirken, "Şimdi de konser vurgunlarının dibi gözükmüyor. Bu milletin hizmet bütçesini şarkı söyleye söyleye soyuyorlar" şeklinde eleştirilerini sürdürdü.

Bunların yanı sıra, Sincan Belediyesinin gençlere yönelik sunduğu hizmetlerin İzmir'de bulunmadığının altını çizen İnan, "Bugün Sincan'da olan gençlik hizmetlerinin yüzde 10'u dahi İzmir'de yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sincan Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sincan Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.