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AK Parti'li Karaaslan, 'Çevre Yılı' İlanını ve Çevre Bilincini Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 'Çevre ve Emanet Bilinci' toplantısında çevre bilincine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:47
AK Parti'li Karaaslan, 'Çevre Yılı' İlanını ve Çevre Bilincini Vurguladı

Çiğdem Karaaslan, Samsun'da 'Çevre ve Emanet Bilinci' Toplantısında Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da düzenlenen 'Çevre ve Emanet Bilinci' toplantısında çevre bilincinin önemine dikkat çekti. Karaaslan, 'Hem inancımız hem medeniyetimiz hem kültürümüz hem de bizi biz yapan bütün değerlerimizle, inancımızdan aldığımız o büyük güçle, aslında en büyük çevreciler biz olmalıyız' dedi.

2025 Yılı 'Çevre Yılı' İlan Edildi

Samsun Müftülüğü binasında gerçekleşen toplantıya, Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer yetkililer katıldı. Karaaslan, kentte yeni bir sürecin başlatıldığını belirterek, 2025 yılını 'Çevre Yılı' ilan ettiklerini açıkladı.

Çevresel Sorumluluk ve Ahlak

Karaaslan, çevre konusunu hayatın her alanına yerleştirmeye çalıştıklarını vurguladı: 'Kimimiz sıfır atıkla ilgili projeler geliştirme çabasındayız, kimimiz atıkların yönetimi için yeni projeler destekliyoruz. Ancak en önemli nokta ahlaktır. Din öğretisi, inanç, ibadet ve davranışlarımız arasında büyük bir ilişki var. Bu üçü de birbirine bağlıdır.'

İnsanoğlunun Emanetçisi Olduğu Nimetler

Karaaslan, insanoğlunun dünya üzerindeki nimetlerin emanetçisi olduğunu ifade ederek, 'Her bir nimetle ilgili nasıl kullanıldığımızın hesabını vermek zorundayız. Bu nedenle çevreyi ahlak çerçevesinde değerlendirmenin önemi büyüktür' şeklinde konuştu.

İklim Değişikliğiyle Mücadele

Karaaslan, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikalarının önemine dikkat çekerek, 'Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek anlayışının temsilcileri olarak, çevre bilincimizi geliştirmeliyiz' dedi.

Hazreti Muhammed'in Öğretileri ve Sıfır Atık Projesi

Karaaslan, Hazreti Muhammed'in israf ve doğaya zarar vermeme konusundaki öğretilerine vurgu yaparak, böyle bir bilincin diriltilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nin ulusal bir gün olarak kutlanmasının önemine de değindi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve diğer davetliler hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Müftülüğü...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Müftülüğü binasında düzenlenen "Çevre ve Emanet Bilinci" toplantısında konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Müftülüğü...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Müftülüğü binasında düzenlenen "Çevre ve Emanet Bilinci" toplantısında konuşma yaptı.

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