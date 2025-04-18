DOLAR
38,13 -0,44%
EURO
43,5 -0,25%
ALTIN
4.081,04 -0,55%
BITCOIN
3.225.546,36 0,61%

AK Parti'li Karslı, Yenidoğan Çetesi Mağduru Kaya Çiftini Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, yenidoğan çetesi mağduru Kaya çiftine, bebekleri için tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 19:18
AK Parti'li Karslı, Yenidoğan Çetesi Mağduru Kaya Çiftini Ziyaret Etti

AK Parti'li Karslı'dan Yenidoğan Çetesi Mağdurlarına Destek Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "yenidoğan çetesi" mağdurlarından Kaya çiftini ziyaret ederek, dünyaya gelen bebekleri dolayısıyla tebriklerini iletti.

Esenler'deki Acı Hikaye

Esenler'de bir özel hastanede erken doğumla dünyaya gelen ve yenidoğan yoğun bakıma alınan bebeklerini kaybeden Zeynep ve Hanifi Kaya, acı bir süreçten geçtikten sonra yeni dünyaya gelen bebekleriyle birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde mutluluğu yaşadı.

Karslı'nın Ziyareti ve Açıklamaları

Karslı, ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Reyhan Hasekioğlu, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gürhan Çelik ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Şevketoğlu ile birlikte çifte moral verdi.

Ziyaret sonrasında Karslı, bebeklerini kaybeden ailelerin yaşadığı tarifsiz acının toplumun ortak vicdanını derinden yaraladığını vurgulayarak, "Kararlıyız. Çocuklarımıza, toplumun en savunmasız bireyleri olan kıymetli yavrularımıza uzanan elleri kıracağız. Vicdandan, insaftan ve insanlık onurundan yoksun yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Her çocuğun sağlıklı bir başlangıç hakkı vardır ve bu hakkı gasbeden hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Umut Veren Büyüme

Karslı, Kaya çiftinin yaşadığı acının asla unutulmayacağını ve bugün dünyaya gelen yavrularının sağlıkla büyümesinin herkes için bir umut kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca, aileyle yakından ilgilenen sağlık ekibine de teşekkürlerini iletti.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Üyesi, AK Parti İstanbul...

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı (sol 3), "yenidoğan çetesi" mağdurlarından Kaya çiftine, dünyaya gelen bebekleri dolayısıyla ziyarette bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Sahte Altın Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
2
Siirt'te Mehteran Birliği Coşkusu: Turizm Haftası Konseri
3
Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in 'Cemre Çarşısı' Açılışına Katıldı
4
Kemer'de 7. Akra Gran Fondo Yarışları Öncesi Renkli Etkinlikler
5
Oktay, Önder'i Hastanede Ziyaret Etti: Birlik Mesajı
6
Manisa'da Zirai Dondan Etkilenen Üzüm Bağları İncelendi
7
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!