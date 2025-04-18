AK Parti'li Karslı, Yenidoğan Çetesi Mağduru Kaya Çiftini Ziyaret Etti

AK Parti'li Karslı'dan Yenidoğan Çetesi Mağdurlarına Destek Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "yenidoğan çetesi" mağdurlarından Kaya çiftini ziyaret ederek, dünyaya gelen bebekleri dolayısıyla tebriklerini iletti.

Esenler'deki Acı Hikaye

Esenler'de bir özel hastanede erken doğumla dünyaya gelen ve yenidoğan yoğun bakıma alınan bebeklerini kaybeden Zeynep ve Hanifi Kaya, acı bir süreçten geçtikten sonra yeni dünyaya gelen bebekleriyle birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde mutluluğu yaşadı.

Karslı'nın Ziyareti ve Açıklamaları

Karslı, ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Reyhan Hasekioğlu, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gürhan Çelik ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Şevketoğlu ile birlikte çifte moral verdi.

Ziyaret sonrasında Karslı, bebeklerini kaybeden ailelerin yaşadığı tarifsiz acının toplumun ortak vicdanını derinden yaraladığını vurgulayarak, "Kararlıyız. Çocuklarımıza, toplumun en savunmasız bireyleri olan kıymetli yavrularımıza uzanan elleri kıracağız. Vicdandan, insaftan ve insanlık onurundan yoksun yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Her çocuğun sağlıklı bir başlangıç hakkı vardır ve bu hakkı gasbeden hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Umut Veren Büyüme

Karslı, Kaya çiftinin yaşadığı acının asla unutulmayacağını ve bugün dünyaya gelen yavrularının sağlıkla büyümesinin herkes için bir umut kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca, aileyle yakından ilgilenen sağlık ekibine de teşekkürlerini iletti.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı (sol 3), "yenidoğan çetesi" mağdurlarından Kaya çiftine, dünyaya gelen bebekleri dolayısıyla ziyarette bulundu.