AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'den Kadıköy Meclisi'ne Sert Tepki

AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'den Tepki

Kadıköy Belediye Meclisi'nde, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili, son düzenlenen toplantıda yaşananlara sert bir tepki gösterdi. Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş tarafından konuşmasına izin verilmeyen Bilgili, hemşehrilerine yönelik baskıların farkında olduğunu belirtti.

Özür Bekliyor

Geçen ayki toplantıda yaşananları hatırlatan Bilgili, "Kadıköylü hemşehrilerimiz, bize nasıl bir baskı yapıldığını görüyordur. Hatta bir özür bile dilenmedi." ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından, salondan çıkarken alkışlayan kadın Meclis üyelerine ise kınama yöneltti.

Meclis Başkanı'ndan Destek

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın konu hakkındaki destek sözleri üzerine Bilgili, "Parti Meclis Üyeniz Ali Haydar Fırat kadar olamadınız"> dedi. Fırat’ın, "Elif Hanım'a orada alan açılması gerekiyor" açıklamasını örnek vererek, yalnızca kendisine konuşma hakkı verilmesini eleştirdi.

Sonuç ve Devam Eden Tartışmalar

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona ererken, Bilgili’nin öne çıkardığı noktalar Kadıköy Meclisi’nde tartışmaların devam edeceğini gösteriyor. Kadıköy'ün seçilmiş bir kadın Meclis üyesi olarak hakkının yenildiğini vurgulayan Bilgili, özür beklediğini tekrar dile getirdi.