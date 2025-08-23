AK Parti'li Yayman'dan Özel'e Sert Tepki: 'Yeni Bir Seçim Yenilgisi' Uyarısı

Yayman: Özel'in üslubu Türkiye'nin gerçek gündeminden kopuk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yayman, açıklamasını NSosyal hesabından yaptı ve Özel'in söylemlerini "siyaset adına büyük talihsizlik" olarak nitelendirdi.

"Özel, akıl tutulması yaşıyor ve Cumhur İttifakı'na saldırmaya devam ediyor." sözleriyle başlayan Yayman, Özel'in dili ve üslubunu eleştirerek şunları kaydetti:

"Özgür Bey'in öfke dili, hakaret üslubu ve sürekli polemik üretme anlayışı, Türkiye'nin gerçek gündeminden kopuk bir siyasi tarzın göstergesidir. Bu dilin varacağı yer yeni bir seçim yenilgisiidir."

Yayman, siyaset anlayışının milletin sorunlarına çözüm üretmek olması gerektiğini belirterek, "Siyaset, milletin derdine derman olmak için yapılır, kavga, hakaret ve öfke nöbetleriyle değil." ifadelerini kullandı.

CHP'nin proje üretemediğini ve halka umut veremediğini savunan Yayman, AK Parti ile CHP'yi şu ifadelerle karşılaştırdı: "AK Parti, eser üretir, Özgür Özel ise sadece laf üretir."

Yayman ayrıca Cumhurbaşkanı'na vurgu yaparak şunları dile getirdi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, yollarıyla köprüleriyle hastaneleriyle savunma sanayindeki dev atılımlarıyla çağ atlamışken, CHP Genel Başkanı sadece polemikle gündem olmak istemektedir."

Parti içi çekişmelere de değinen Yayman, Özel için "Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz" benzetmesini yaparak, "CHP gemisi rotasını şaşırmıştır. Parti içi taht kavgaları, CHP'nin önüne geçmiştir." dedi.

Özel'in "CHP'nin son seçimde birinci parti olduğuna" ilişkin sözlerini anımsatan Yayman, tarihsel karşılaştırmalar yaparak şu değerlendirmeyi paylaştı:

"1989 yerel seçimlerinde de SHP yüzde 38 oy almıştı. Belediyeleri o kadar kötü yönettiniz ki 1991 genel seçimlerinde milletimiz size kırmızı kart gösterdi. Oyunuz yüzde 21'e düştü. 1994 yerel seçimlerde ise yüzde 19'a düştü. İnanın şimdi de aynı senaryo yaşanıyor."

Yayman, Özel'in tutumunu "irrasyonel" olarak nitelendirip bunun hem CHP'ye hem de Türk siyasetine zarar verdiğini savundu ve siyasetin birliği, refahı ve geleceği için eser ve hizmet üretmeye odaklanması gerektiğini belirtti. Konuşmasını, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz." sözüyle tamamladı.