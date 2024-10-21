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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti MKYK toplandı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:06
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı

AK Parti MKYK Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının Detayları

Toplantı, AK Parti Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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