AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım'dan TÜSİAD'a Sert Tepki

Adem Yıldırım, TÜSİAD yöneticilerinin açıklamalarını eleştirerek, hükümeti zayıflatma çabalarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:49
AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım'dan TÜSİAD'a Sert Tepki

AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım TÜSİAD'a Yanıt Verdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TÜSİAD yöneticilerinin son açıklamalarına sert tepki gösterdi. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bu durumu eleştiren Yıldırım, bu tür davranışların, hükümet kurup hükümet yıkmaktan öteye gitmediğini vurguladı.

Hedef Erdoğan'ın Gücü

Yıldırım, TÜSİAD'ın açıklamalarının, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini zayıflatmaya yönelik olduğunu ifade ederek, bu duruma müsaade edilmeyeceğini belirtti. TÜSİAD'ın, Gazze ve Suriye’deki trajedilere sessiz kalmasını eleştirerek, "Binlerce çocuk ölürken mültecilere karşı ırkçılık yapılırken neden sessiz kaldığınızı sorguluyorum," dedi.

Trump ile Anlaşma İddiası

Yıldırım, TÜSİAD yöneticilerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili açıklamalarını gündeme getirmesinin ardından söylediklerine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmeniz gerekirken, sanki Trump ile bir anlaşmanız varmış gibi onun elini güçlendirecek açıklamaları yapıyorsunuz," yorumunda bulundu.

Askeri Disiplin Tartışmaları

Yıldırım, bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine yönelik tartışmalara da değindi. Onların, yemin metninde yer almayan ifadeleri eklemeye çalışmalarını eleştirerek, "Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin askerlerisiniz. Yemin metninde olmayan hiçbir maddeyi ekleyemezsiniz," dedi.

28 Şubat dönemine Dikkat Çekti

Yıldırım, TÜSİAD'ın 28 Şubat döneminde ihraç edilen subaylarla ilgili sessiz kalmasını da vurguladı. Son olarak, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için başlatılan soruşturma ile ilgili, "Üzerinizdeki bu şaibeyi, bu kirliliği, bu delege alıp satma işini, siyasete parayla yön verme işinizi vatandaşa anlatmaya kalkmayın," şeklinde konuştu.

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