AK Parti Milletvekili Çokal, And Parlamentosu'nda Gazze’deki Krize Dikkat Çekti

AK Parti Milletvekili Çokal'dan And Parlamentosu'nda Önemli Açıklamalar

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Kolombiya'nın başkenti Bogotá'da düzenlenen And Parlamentosu'nun 45'inci yıl dönümü etkinliğinde konuşma yaptı. Çokal, dünya genelinde yaşanan zorluklar ve bölgesel çatışmaların beraberinde getirdiği insani krizlere dikkat çekti.

Bölgesel Çatışmalar ve Gazze'nin Durumu

Çokal, bu tarihte yaptığı konuşmasında, "Bugün yaşadığımız dünya zorlu sınavlardan geçiyor. Bölgesel çatışmalar ülkeler için büyük insani krizlere yol açmakta. Özellikle Gazze'de yaşananlar tüm dikkatleri üzerine çekiyor," dedi.

İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılara dikkat çeken Çokal, "İsrail hükümetinin, bir yıl boyunca devam eden saldırılarını derin bir kaygıyla gözlemliyoruz. Bu insani felaket kabul edilemez bir boyuta ulaştı," ifadelerini kullandı.

Çokal, ayrıca son dönemde Lübnan'daki olayların bölgesel savaş riskini artırdığını vurgulayarak, "İsrail'in saldırganlığı, mevcut olan çatışmaları daha da derinleştirme potansiyeline sahip," sözlerini ekledi.

Kalıcı Barış İçin Uluslararası İşbirliği Önemli

Çokal, kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için İsrail’in işgalinin sona ermesi gerektiğini belirtti. 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önemini vurgulayan Çokal, "Uluslararası hukukun gereği olarak bu hayal, ancak işgal sona ererse gerçekleşebilir," dedi.

Bu çerçevede, Filistin halkının yanında duran Latin Amerika ülkelerine teşekkür eden Çokal, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış için çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

And Parlamentosu'nun Önemi ve Gelecek Adımlar

And Parlamentosu'nun dayanışmasının kendileri için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Çokal, Türkiye-Parlandino Karma Parlamento Komisyonu kurulmasına olumlu baktıklarını belirtti. Ayrıca 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu’na Latin Amerika ve Karayipler’in katılımını beklediklerini duyurdu.

Adil Bir Dünya Sloganı

Son olarak, Çokal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Dünya beşten büyüktür ve adil bir dünya mümkündür" sözleriyle adil bir dünya yaratma çabalarının altını çizerek, bireylerin insan hakları anlayışındaki çifte standartlara dikkat çekti.

Çokal, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle dayanışma mesajları gönderen And Parlamentosu üyesi ülkelere teşekkür ederek, sözlerini tamamladı.