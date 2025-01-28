AK Parti Muğla İl Başkanı Laçin'den Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'ye Sert Eleştiri

AK Parti Muğla İl Başkanı Laçin'den Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'ye Eleştiri

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ilçedeki turizm yatırımı ile ilgili algı yarattığını ifade etti. Laçin, AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, inşaatla ilgili sürecin tüm aşamalarında CHP'li yöneticilerin imzası olduğunu belirtti.

CHP'li Başkanın İnisiyatif Algısı

Laçin, CHP'li Marmaris Belediye Başkanı'nın, Muğla İdare Mahkemesi kararıyla ruhsatları iptal ettiklerini belirterek, "Bu süreçte Acar Ünlü, sanki kendi iradesiyle ruhsatları iptal ettirip yüksek ceza kesmiş gibi bir algı yaratmaya çalışmaktadır." dedi.

Ruhsatların Sorumluluğu CHP'ye Ait

Ayrıca, ruhsatların CHP'li belediyeler tarafından verildiğini vurgulayan Laçin, "CHP'li belediyenin verdiği ruhsatlarla inşaatların büyük bölümü tamamlanmak üzeredir. Ortaya çıkan durumun sorumluluğu kesinlikle CHP'li belediyeye aittir." açıklamasında bulundu.

Başkan Ünlü'nün Açıklama Yapması Gerekiyor

Laçin, Ünlü'nün bir önceki Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı neden ibra ettiğini kamuoyuna açıklamasını istedi. Ayrıca, "Bahse konu inşaat için verilen ruhsatlarla alakalı yargı süreçlerinde CHP'li belediyenin davalı taraf olduğunu hatırlatmak isteriz." dedi.

Araştırma Komisyonu Süreci

Marmaris Belediye Meclisi'nde AK Parti'li üyelerin önergesi ile bir araştırma komisyonu kurulduğunu aktaran Laçin, "Komisyonun toplantıya davet edilmemesi nedeniyle araştırma sürecinin işletilemediğini" ifade etti.

Toplantıya AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, Marmaris Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ozan Balcı ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi de (sol) katıldı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi de (sol) katıldı.