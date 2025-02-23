AK Parti MYK Üyeleri Açıklandı: Yeni Dönemde 9 İsim Görevde

AK Parti Yeni Yönetim Kadrosunu Belirledi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ilan edildi. Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş atandı.

MYK Üyeleri ve Görev Dağılımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi sonrasında başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında yeni MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

Yeni MYK'de yer alan isimler ve görevleri ise şöyle:

- Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı

- Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş

- Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz

- Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar

- Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

- Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya

- Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir

- Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekci

- Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur

- İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın

Ayrıca, Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı olarak Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak atandı.

MYK'de 9 Yeni İsim

AK Parti MYK'sında 9 yeni isim yer aldı. Teşkilat ve Medya Başkanları ile Yerel Yönetimler ve Mali İşler gibi önemli bölgelerdeki yeni atamalar dikkat çekiyor.