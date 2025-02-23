AK Parti MYK Üyeleri Açıklandı: Yeni Dönemde 9 İsim Görevde

AK Parti'nin yeni MYK üyeleri belirlendi; Efkan Ala ve Mustafa Elitaş Genel Başkanvekilliğine getirildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:04
AK Parti MYK Üyeleri Açıklandı: Yeni Dönemde 9 İsim Görevde

AK Parti Yeni Yönetim Kadrosunu Belirledi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ilan edildi. Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş atandı.

MYK Üyeleri ve Görev Dağılımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi sonrasında başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında yeni MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

Yeni MYK'de yer alan isimler ve görevleri ise şöyle:
- Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı
- Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş
- Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz
- Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar
- Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya
- Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya
- Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir
- Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekci
- Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur
- İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın

Ayrıca, Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı olarak Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak atandı.

MYK'de 9 Yeni İsim

AK Parti MYK'sında 9 yeni isim yer aldı. Teşkilat ve Medya Başkanları ile Yerel Yönetimler ve Mali İşler gibi önemli bölgelerdeki yeni atamalar dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Kabatiye'de 48 Saat Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti
2
Niğde'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, İki Yaralı
3
Edirne'de Plakasını Bantla Kapatana Cezai İşlem
4
İsrail Ordusundan Cenin'de Yeni Baskın: Yamun Beldesinde Altyapı Tahribatı
5
Hizbullah Lideri Kasım: Zafer Kesin, Filistin Bizim Pusulamızdır
6
AK Parti MYK Üyeleri Açıklandı: Yeni Dönemde 9 İsim Görevde
7
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi