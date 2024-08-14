AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Coşkuyla Kutlandı

AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

AK Parti, 23. kuruluş yıldönümünü, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde coşku dolu etkinliklerle kutladı.

Van'da Kutlama Programı

Van'da gerçekleştirilen tören AK Parti İl Başkanlığı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, programda partinin siyaset anlayışının önemini vurguladı. Kayatürk, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan yeni Türkiye'yi gençlerimize anlatmalıyız. Bu harekette yer aldığımız için gururluyuz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise, partinin 23 yılda Van'a önemli hizmetler sunduğunu belirterek, "Van, kamu yatırımları alanında Türkiye'de dokuzuncu sırada. Destekler, kalkınma ve huzur açısından sürecek." diye ekledi.

Hakkari'de Birlik Duygusu

Hakkari'deki etkinlikte Zeydin Kaya liderliğindeki tören, saygı duruşu ve pasta kesimiyle devam etti. Kaya, AK Parti'nin 23 yıldır millete hizmet ettiğini belirtirken, geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür etti.

Fahri Şakar, "Teşkilatta olmaktan mutluyum," derken, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, gençliğin önemli misyonu olduğunu öne sürdü.

Bitlis ve Muş'ta İcraat Vurgusu

Bitlis'teki programda, İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti'nin icraat yapacak tek parti olduğunu söyledi ve gelecek dönem için verilmiş sözlerin yerine getirileceğini ifade etti.

Muş'ta ise etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama konuşması izlendi. Bu etkinlikler, AK Parti'nin istikrar ve güven vurgusunu bir kez daha ortaya koydu.

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, konuşma yaptı.

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, konuşma yaptı.

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, konuşma yaptı.

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, konuşma yaptı.

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, konuşma yaptı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi. Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi. Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi. Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi. Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.