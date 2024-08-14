Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Coşkuyla Kutlandı

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:23
AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Coşkuyla Kutlandı

AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

AK Parti, 23. kuruluş yıldönümünü, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde coşku dolu etkinliklerle kutladı.

Van'da Kutlama Programı

Van'da gerçekleştirilen tören AK Parti İl Başkanlığı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, programda partinin siyaset anlayışının önemini vurguladı. Kayatürk, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan yeni Türkiye'yi gençlerimize anlatmalıyız. Bu harekette yer aldığımız için gururluyuz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise, partinin 23 yılda Van'a önemli hizmetler sunduğunu belirterek, "Van, kamu yatırımları alanında Türkiye'de dokuzuncu sırada. Destekler, kalkınma ve huzur açısından sürecek." diye ekledi.

Hakkari'de Birlik Duygusu

Hakkari'deki etkinlikte Zeydin Kaya liderliğindeki tören, saygı duruşu ve pasta kesimiyle devam etti. Kaya, AK Parti'nin 23 yıldır millete hizmet ettiğini belirtirken, geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür etti.

Fahri Şakar, "Teşkilatta olmaktan mutluyum," derken, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, gençliğin önemli misyonu olduğunu öne sürdü.

Bitlis ve Muş'ta İcraat Vurgusu

Bitlis'teki programda, İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti'nin icraat yapacak tek parti olduğunu söyledi ve gelecek dönem için verilmiş sözlerin yerine getirileceğini ifade etti.

Muş'ta ise etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama konuşması izlendi. Bu etkinlikler, AK Parti'nin istikrar ve güven vurgusunu bir kez daha ortaya koydu.

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari...

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, konuşma yaptı.

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari...

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, konuşma yaptı.

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari...

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, konuşma yaptı.

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari...

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, konuşma yaptı.

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari...

Hakkari'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi. Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, konuşma yaptı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar...

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi. Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar...

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi. Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar...

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi. Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar...

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi. Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!