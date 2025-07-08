AK Parti'nin 32. İstişare Kampı 'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' Temasıyla Başlıyor

AK Parti 32. İstişare Kampı Kızılcahamam'da Toplanıyor

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partinin 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın bu yılki temasının 'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' olduğunu duyurdu.

İnan, AA muhabirine verdiği demeçte, Kızılcahamam kamplarının, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ve dünya siyasetine önemli mesajlar verdiği bir platform olduğunu vurguladı. “Milletimizin bize ilettiği her türlü öneri, görüş ve talebin uçtan uca masaya yatırıldığı bir istişare zemini sunuyoruz” dedi.

Reform Siyaseti ve İstişare Süreci

İnan, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana reform siyasetini merkezine aldığını belirterek, parti politikalarının ve hükümet uygulamalarının güçlenmesinin istişarelerle sağlandığını ifade etti. “Girmiş olduğumuz tüm genel seçimlerden AK Parti birinci parti çıktıysa, bunda istişarenin, reform siyasetimizin ve yapısal dönüşümlerin önemi çok büyük” dedi.

Bu yılki kampın, önceki yıllardan farklı bir formatta gerçekleştirileceğine dikkat çeken İnan, programın verimliliğini artırmak amacıyla çok sayıda panel ve soru-cevap oturumları düzenleneceğini söyledi. Konular arasında 'güvenlik', 'toplum', 'ekonomi' ve 'kalkınma' başlıkları öne çıkıyor.

Kampın Teması ve Hedefleri

Bu yıl kampın temasının 'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' olarak belirlendiğini belirten İnan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne vurgu yaptı. “Cumhurbaşkanımızın liderlik diplomasisi dünya demokrasi tarihine damgasını vuruyor” dedi.

İnan, ayrıca kamp esnasında bir Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştirileceğini ve kampın verimliliğini artırmak için teknolojik yeniliklerin kullanılacağını duyurdu. “Katılımcılar, yeni nesil mobil uygulama sayesinde kamp takvimine ve salon haritalarına anlık erişim sağlayabilecek” diye belirtti.

Son olarak, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan kamp şarkısı ve video içeriğinin, kampın ruhunu yansıtan özel çalışmalar olacağı müjdesini verdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlenecek 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'na ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlenecek 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'na ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.