AK Parti'nin aday göstereceği isim eski CHP'li çıktı: Vekilin kızı da AK Parti Milletvekili

Muğla Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'nin adayı, CHP'den istifa eden bir isim olacak. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999'dan beri CHP'nin elinde olan Muğla'yı 2024 yerel seçimlerinde kazanmak için yoğun çaba harcıyor.





Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den ayrılan Aydın Ayaydın'ı aday olarak belirledi. Erdoğan'ın bu kararı parti teşkilatına duyurduğu bildirildi. Ayaydın'ın adaylığının yakında resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor.

Aydın Ayaydın, Emlakbank, Vakıfbank, Şekerbank gibi bankalarda genel müdür, İş Bankası'nda ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Ayaydın, 1999-2002 ve 2011-2015 yılları arasında iki farklı partiden İstanbul milletvekili seçilmişti.

KIZI AK PARTİ'DE MİLLETVEKİLİ

Aydın Ayaydın, AK Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken, kızı Derya Ayaydın da 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Milletvekili oldu. Ayaydın, geçmişte Takvim ve Sabah gazetelerinde yazılar yazan ve sarı basın kartı sahibi olan bir gazeteciydi.