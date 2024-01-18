AK Parti'nin adayları belli oldu: İşte AK Parti'nin İzmir ve Ankara adayları
Yerel seçimlere 73 gün var. AK Parti Ankara'da aday tanıtım toplantısı yaparak merak uyandıran isimleri duyuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı adaylar ise önceden sızdı. 48 adayın ismi bir bir ilan edilirken; büyükşehir ve il düzeyinde toplam 74 il açıklanmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyecanla beklenen konuşması başladı. İşte AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde mücadele edecek adaylarının isim listesi...
Bugün ATO Congresium’da AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17’si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkan adayının ismini açıkladı. ATO Kongre Merkezi’ndeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 17’si büyükşehir toplam 48 belediye başkan adayını ilan etti. AK Parti’nin seçim beyannamesinin 30 Ocak’ta duyurulacağı bildirildi.
AK Parti seçimlere sayılı günler kala büyükşehir adaylarını bir bir ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u, Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı Turgut Altınok'u aday gösterdi. İzmir'de ise CHP'yi geçen AK Parti adayını Hamza Dağ olarak açıkladı. Deprem bölgesindeki başkanlar ise değiştirildi.
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI
İşte AK Parti'nin yerel seçime beraber ilerleme kararı aldığı adaylar listesi:
- İstanbul Büyükşehir- Murat Kurum
- Ankara Büyükşehir- Turgut Altınok
- İzmir Büyükşehir- Hamza Dağ
- Antalya Büyükşehir- Hakan Tütüncü
- Artvin- Mehmet Kocatepe
- Aydın-Mustafa Savaş
- Bingöl-Erdal Arıkan
- Bitlis- Nesrullah Tanğlay
- Bursa- Alinur Aktaş
- Çanakkale- Julide İskenderoğlu
- Çankırı-Hüseyin Filiz
- Denizli- Osman Zolan
- Diyarbakır- Mehmet Halis Bilden
- Düzce- Faruk Özlü
- Edirne- Blgin İba
- Elazığ- Şahin Şerifoğulları
- Erzurum-Mehmet Sekmen
- Eskişehir-Nebi Hatioplu
- Gaziantep-Fatma Şahin
- Giresun- Aytekin Şenlikoğlu
- Isparta- Şükrü Başdeğirmen
- Kahramanmaraş- Fırat Görgel
- Kastamonu- Tahsin Babaş
- Kayseri- Memduh Büyükkılıç
- Kocaeli- Tahir Büyükakın
- Konya- Uğur İbrahim Altay
- Kütahya- Kamil Saraçoğlu
- Malatya- Sami Er
- Muğla- Aydın Ayaydın
- Ordu- Mehmet Hilmi Güler
- Rize- Rahmi Metin
- Sakarya- Yusuf Alemdar
- Samsun- Halit Doğan
- Sinop- Yakup Üçüncüoğlu
- Şanlıurfa- Zeynel Abidin Beyazgül
- Tokat- Eyüp Eroğlu
- Trabzon- Ahmet Metin Genç
- Yalova- Mustafa Tutuk
- Adana- Fatih Mehmet Kocaispirli
- Adıyaman- Ziya Polat
- Afyonkarahisar- Hüseyin Ceylan Uluçay
- Ağrı- Mehmet Salih Aydın
- Amasya- Mehmet Uyanık
- Ardahan- Yunus Baydar
- Bayburt: Mete Memiş
- Bilecik: Mustafa Yaman
- Çorum-Halil İbrahim Aşgın
- Gümüşhane- Ercan Çimen
- Hakkâri- İsmet Ölmez
- Hatay- Mehmet Öntürk
- Sivas- Hilmi Bilgin
- Iğdır- Ülkü Öcal
- Karabük- Özkan Çetinkaya
- Karaman- Mevlüt Akgün
- Kilis- Reşit Polat
- Kırıkkale- Mehmet Saygılı
- Kırşehir- Osman Arslan
- Mardin- Abdullah Erin
- Muş: Feyat Asya
- Nevşehir- Mehmet Savran
- Niğde- Emrah Özdemir
- Siirt- Ekrem Olğaç
- Şırnak- Mehmet Yarka
- Tekirdağ- Cüneyt Yüksel
- Tunceli- Erkan Eroğlu
- Uşak- Mehmet Çakın
- Van: Abdulahat Arvas
- Yozgat: Celal Köse
- Zonguldak- Ömer Selim Alan
- Burdur- Mehmet Şimşek
- Aksaray- Evren Dinçer
- Bolu- Muhammed Emin Demirkol
- Batman - Adil Sebati Ceylan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında dikkat çeken satır başları arasında şu başlıklar yer aldı:
YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ
AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 48 ilin belediye başkan adayını bugün Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında açıkladı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bayrak ve vatan sevgisini vurgulayarak, muhalefete sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, Özgür efendinin kurtuluşunu da seçim zaferiyle taçlandıracaklarını söyledi. Erdoğan konuşmasında,
"AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası, paçavra demez. O sizin cibiliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var. AK Parti bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda can veren varsa vatandır diyen partidir. O yüzden kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Dokunulmazlığa sığınarak AK Parti'ye saldıramazsınız. Bu mübarek topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyet'inin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Bu emaneti daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. Bu yüzden canımızı dişimize takarak çalışacağız. " ifadelerini kullandı.