AK Parti'nin adayları belli oldu: İşte AK Parti'nin İzmir ve Ankara adayları

Bugün ATO Congresium’da AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17’si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkan adayının ismini açıkladı. ATO Kongre Merkezi’ndeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 17’si büyükşehir toplam 48 belediye başkan adayını ilan etti. AK Parti’nin seçim beyannamesinin 30 Ocak’ta duyurulacağı bildirildi.



AK Parti seçimlere sayılı günler kala büyükşehir adaylarını bir bir ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u, Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı Turgut Altınok'u aday gösterdi. İzmir'de ise CHP'yi geçen AK Parti adayını Hamza Dağ olarak açıkladı. Deprem bölgesindeki başkanlar ise değiştirildi.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI

İşte AK Parti'nin yerel seçime beraber ilerleme kararı aldığı adaylar listesi:

İstanbul Büyükşehir- Murat Kurum Ankara Büyükşehir- Turgut Altınok İzmir Büyükşehir- Hamza Dağ Antalya Büyükşehir- Hakan Tütüncü Artvin- Mehmet Kocatepe Aydın-Mustafa Savaş Bingöl-Erdal Arıkan Bitlis- Nesrullah Tanğlay Bursa- Alinur Aktaş Çanakkale- Julide İskenderoğlu Çankırı-Hüseyin Filiz Denizli- Osman Zolan Diyarbakır- Mehmet Halis Bilden Düzce- Faruk Özlü Edirne- Blgin İba Elazığ- Şahin Şerifoğulları Erzurum-Mehmet Sekmen Eskişehir-Nebi Hatioplu Gaziantep-Fatma Şahin Giresun- Aytekin Şenlikoğlu Isparta- Şükrü Başdeğirmen Kahramanmaraş- Fırat Görgel Kastamonu- Tahsin Babaş Kayseri- Memduh Büyükkılıç Kocaeli- Tahir Büyükakın Konya- Uğur İbrahim Altay Kütahya- Kamil Saraçoğlu Malatya- Sami Er Muğla- Aydın Ayaydın Ordu- Mehmet Hilmi Güler Rize- Rahmi Metin Sakarya- Yusuf Alemdar Samsun- Halit Doğan Sinop- Yakup Üçüncüoğlu Şanlıurfa- Zeynel Abidin Beyazgül Tokat- Eyüp Eroğlu Trabzon- Ahmet Metin Genç Yalova- Mustafa Tutuk Adana- Fatih Mehmet Kocaispirli Adıyaman- Ziya Polat Afyonkarahisar- Hüseyin Ceylan Uluçay Ağrı- Mehmet Salih Aydın Amasya- Mehmet Uyanık Ardahan- Yunus Baydar Bayburt: Mete Memiş Bilecik: Mustafa Yaman Çorum-Halil İbrahim Aşgın Gümüşhane- Ercan Çimen Hakkâri- İsmet Ölmez Hatay- Mehmet Öntürk Sivas- Hilmi Bilgin Iğdır- Ülkü Öcal Karabük- Özkan Çetinkaya Karaman- Mevlüt Akgün Kilis- Reşit Polat Kırıkkale- Mehmet Saygılı Kırşehir- Osman Arslan Mardin- Abdullah Erin Muş: Feyat Asya Nevşehir- Mehmet Savran Niğde- Emrah Özdemir Siirt- Ekrem Olğaç Şırnak- Mehmet Yarka Tekirdağ- Cüneyt Yüksel Tunceli- Erkan Eroğlu Uşak- Mehmet Çakın Van: Abdulahat Arvas Yozgat: Celal Köse Zonguldak- Ömer Selim Alan Burdur- Mehmet Şimşek Aksaray- Evren Dinçer Bolu- Muhammed Emin Demirkol Batman - Adil Sebati Ceylan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında dikkat çeken satır başları arasında şu başlıklar yer aldı:

YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 48 ilin belediye başkan adayını bugün Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında açıkladı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bayrak ve vatan sevgisini vurgulayarak, muhalefete sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, Özgür efendinin kurtuluşunu da seçim zaferiyle taçlandıracaklarını söyledi. Erdoğan konuşmasında,

"AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası, paçavra demez. O sizin cibiliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var. AK Parti bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda can veren varsa vatandır diyen partidir. O yüzden kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Dokunulmazlığa sığınarak AK Parti'ye saldıramazsınız. Bu mübarek topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyet'inin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Bu emaneti daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. Bu yüzden canımızı dişimize takarak çalışacağız. " ifadelerini kullandı.