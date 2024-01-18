AK Parti'nin adayları belli oldu: İşte AK Parti'nin İzmir ve Ankara adayları

Yerel seçimlere 73 gün var. AK Parti Ankara'da aday tanıtım toplantısı yaparak merak uyandıran isimleri duyuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı adaylar ise önceden sızdı. 48 adayın ismi bir bir ilan edilirken; büyükşehir ve il düzeyinde toplam 74 il açıklanmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyecanla beklenen konuşması başladı. İşte AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde mücadele edecek adaylarının isim listesi...

AK Parti'nin adayları belli oldu: İşte AK Parti'nin İzmir ve Ankara adayları
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Bugün ATO Congresium’da AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17’si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkan adayının ismini açıkladı. ATO Kongre Merkezi’ndeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 17’si büyükşehir toplam 48 belediye başkan adayını ilan etti. AK Parti’nin seçim beyannamesinin 30 Ocak’ta duyurulacağı bildirildi.

AK Parti seçimlere sayılı günler kala büyükşehir adaylarını bir bir ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u, Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı Turgut Altınok'u aday gösterdi. İzmir'de ise CHP'yi geçen AK Parti adayını Hamza Dağ olarak açıkladı. Deprem bölgesindeki başkanlar ise değiştirildi.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI

İşte AK Parti'nin yerel seçime beraber ilerleme kararı aldığı adaylar listesi:

  1. İstanbul Büyükşehir- Murat Kurum
  2. Ankara Büyükşehir- Turgut Altınok
  3. İzmir Büyükşehir- Hamza Dağ
  4. Antalya Büyükşehir- Hakan Tütüncü
  5. Artvin- Mehmet Kocatepe
  6. Aydın-Mustafa Savaş
  7. Bingöl-Erdal Arıkan
  8. Bitlis- Nesrullah Tanğlay
  9. Bursa- Alinur Aktaş
  10. Çanakkale- Julide İskenderoğlu
  11. Çankırı-Hüseyin Filiz
  12. Denizli- Osman Zolan
  13. Diyarbakır- Mehmet Halis Bilden
  14. Düzce- Faruk Özlü
  15. Edirne- Blgin İba
  16. Elazığ- Şahin Şerifoğulları
  17. Erzurum-Mehmet Sekmen
  18. Eskişehir-Nebi Hatioplu
  19. Gaziantep-Fatma Şahin
  20. Giresun- Aytekin Şenlikoğlu
  21. Isparta- Şükrü Başdeğirmen
  22. Kahramanmaraş- Fırat Görgel
  23. Kastamonu- Tahsin Babaş
  24. Kayseri- Memduh Büyükkılıç
  25. Kocaeli- Tahir Büyükakın
  26. Konya- Uğur İbrahim Altay
  27. Kütahya- Kamil Saraçoğlu
  28. Malatya- Sami Er
  29. Muğla- Aydın Ayaydın
  30. Ordu- Mehmet Hilmi Güler
  31. Rize- Rahmi Metin
  32. Sakarya- Yusuf Alemdar
  33. Samsun- Halit Doğan
  34. Sinop- Yakup Üçüncüoğlu
  35. Şanlıurfa- Zeynel Abidin Beyazgül
  36. Tokat- Eyüp Eroğlu
  37. Trabzon- Ahmet Metin Genç
  38. Yalova- Mustafa Tutuk
  39. Adana- Fatih Mehmet Kocaispirli
  40. Adıyaman- Ziya Polat
  41. Afyonkarahisar- Hüseyin Ceylan Uluçay
  42. Ağrı- Mehmet Salih Aydın
  43. Amasya- Mehmet Uyanık
  44. Ardahan- Yunus Baydar
  45. Bayburt: Mete Memiş
  46. Bilecik: Mustafa Yaman
  47. Çorum-Halil İbrahim Aşgın
  48. Gümüşhane- Ercan Çimen
  49. Hakkâri- İsmet Ölmez
  50. Hatay- Mehmet Öntürk
  51. Sivas- Hilmi Bilgin
  52. Iğdır- Ülkü Öcal
  53. Karabük- Özkan Çetinkaya
  54. Karaman- Mevlüt Akgün
  55. Kilis- Reşit Polat
  56. Kırıkkale- Mehmet Saygılı
  57. Kırşehir- Osman Arslan
  58. Mardin- Abdullah Erin
  59. Muş: Feyat Asya
  60. Nevşehir- Mehmet Savran
  61. Niğde- Emrah Özdemir
  62. Siirt- Ekrem Olğaç
  63. Şırnak- Mehmet Yarka
  64. Tekirdağ- Cüneyt Yüksel
  65. Tunceli- Erkan Eroğlu
  66. Uşak- Mehmet Çakın
  67. Van: Abdulahat Arvas
  68. Yozgat: Celal Köse
  69. Zonguldak- Ömer Selim Alan
  70. Burdur- Mehmet Şimşek
  71. Aksaray- Evren Dinçer
  72. Bolu- Muhammed Emin Demirkol
  73. Batman - Adil Sebati Ceylan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında dikkat çeken satır başları arasında şu başlıklar yer aldı:

YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 48 ilin belediye başkan adayını bugün Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında açıkladı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bayrak ve vatan sevgisini vurgulayarak, muhalefete sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, Özgür efendinin kurtuluşunu da seçim zaferiyle taçlandıracaklarını söyledi. Erdoğan konuşmasında,

"AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası, paçavra demez. O sizin cibiliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var. AK Parti bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda can veren varsa vatandır diyen partidir. O yüzden kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Dokunulmazlığa sığınarak AK Parti'ye saldıramazsınız. Bu mübarek topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyet'inin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Bu emaneti daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. Bu yüzden canımızı dişimize takarak çalışacağız. " ifadelerini kullandı.

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