AK Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Savaş Kimdir?

AK Parti, 2024 yerel seçimleri için Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayını açıkladı. AK Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mustafa Savaş oldu. Peki, Mustafa Savaş kimdir? İşte, Mustafa Savaş’ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler.

AK Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Savaş Kimdir?
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AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Eski Milletvekili ve Bankacı

Mustafa Savaş, 15 Şubat 1965’te Aydın Çine’de dünyaya geldi. Baba adı Ali, anne adı Nevcihan’dır. Bankacı; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1991 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. Halk Bankasında Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 26. Dönem Milletvekili ve MKYK üyeliği yaptı. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu Başkanıdır. Orta düzeyde İngilizce bilen Mustafa Savaş, evli ve 2 çocuk babasıdır

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