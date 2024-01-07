AK Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş Kimdir?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, 1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İnegöl'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. İnegöl Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmasının yanı sıra Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak da görev aldı. Siyasete İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak adım atan Aktaş, 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Belediye Başkanlığı döneminde, İnegöl'ün karşılaştığı zor sorunlara çözümler üreten Aktaş, mevcut İnegöl'ü yenileyerek yerleşim alanı dışında 150 bin nüfuslu Yeni İnegöl'ün temellerini attı. Kent Müzesi, Kapalı Semt Pazarı, Ahmet Türkel Çevre İmar Yolu, Oylat'ın yenilenmesi ve Modef Fuarları gibi projelerle şehrin ekonomisine canlılık kazandırdı. Ayrıca Dev Arıtma Tesisi, Umuteli, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi, Yeşil Enerji gibi hizmetleriyle birçok alanda önemli adımlar attı.

Çocuklar ve gençler için yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Aktaş, Marmara Bölgesi'nde iki defa "Yılın İlçe Belediye Başkanı" seçildi. Eğitime sağladığı desteklerle "Eğitim Gönüllüsü Başkan" olarak bilinen Aktaş, 2018'de AK Parti Çanakkale milletvekili seçildi ve Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

2018 yılında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifasının ardından belediye meclisi tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için önerildi. Aktaş, Bursa'nın turizm, tarım, sanayi, ulaşım, altyapı, kültür, spor ve sosyal hizmetler alanlarında projeler hazırlayarak Bursa'ya hizmet etmeyi amaçladığını açıkladı.