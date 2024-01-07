AK Parti’nin Çanakkale Belediyesi Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu Kimdir?

Çanakkale Belediye Başkan Adayı, Jülide İskenderoğlu, Eski Milletvekili ve Bankacı

Jülide İskenderoğlu, 1974 yılında Balıkesir’de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1997 yılında Çanakkale’de evlenerek iş hayatına atıldı. 2010 yılında AK Parti Çanakkale il kadın kolları başkanı oldu. 2018 yılında AK Parti Çanakkale milletvekili seçildi. Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve bir çocuk annesidir

Jülide İskenderoğlu, Çanakkale’ye Hizmet Etmek İstiyor

Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediyesi başkan adaylığı için önerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını açıkladı. Jülide İskenderoğlu, Çanakkale’nin sorunlarını çözmek ve Çanakkale’ye hizmet etmek istediğini belirtti. Jülide İskenderoğlu, Çanakkale’nin turizm, tarım, sanayi, ulaşım, altyapı, kültür, spor ve sosyal hizmetler alanlarında gelişmesi için projeler hazırladığını söyledi