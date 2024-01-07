AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kimdir?

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Eski Bakan ve Milletvekili



Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İnşaat Mühendisliği alanında aldığı eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, Kamu Yönetimi alanında Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördü. Mesleki kariyerine serbest avukat olarak başladı. 2005 yılında Türkiye Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bünyesine katıldı. Burada gösterdiği performansla dikkat çekerek kariyerine yön verdi.

2009-2018 yılları arasında Emlak Konut GYO'da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Bu dönemde gayrimenkul sektöründe önemli projelere imza attı. 2018 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçilen Kurum, aynı yıl içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirildi.

Bakanlık görevini üstlendikten sonra, kentsel dönüşüm, çevre politikaları ve şehir planlaması gibi konularda önemli adımlar attı. 2020 yılında Bakanlık görevinden ayrıldı, ancak 2021 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. Hem mesleki geçmişi hem de siyasi kariyeriyle dikkat çeken Murat Kurum, evli ve iki çocuk babasıdır.