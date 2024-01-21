AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti'nin kritik bir günü daha geride bıraktığımız bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine doğru adım adım ilerlerken, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını resmi olarak duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum'u açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaştı. İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe'nin aday olacak isimleri dün akşam belirlediği ve tebrik ettiği ifade edildi.

31 Mart'a sayılı günler kala, yerel seçim atmosferi giderek yoğunlaşıyor. AK Parti, seçimlerde Büyükşehir adayı olarak Murat Kurum'u belirlemişti ve bugün de İstanbul'un ilçelerinde yarışacak adaylarını duyurdu. Özellikle Silivri ve Beşiktaş ilçelerinde MHP adayını destekleme kararı, Cumhur İttifakı'nın önemli bir stratejik adımı olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adayları açıklarken yaptığı konuşma, önemli açıklamalara sahne oldu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerine uygun bir şekilde hizmet edilmesi gerekliliği oldu. 1994 yılında İstanbul'un altyapısının çökmüş ve üst yapısının perişan olduğu bir dönemde, Haliç'in koku içinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, o dönemde yapılan temizlik çalışmalarını ve çamur çıkarma işlemlerini vurgulayarak, Murat Kurum'un benzer başarıları tekrarlayabileceğini belirtti.

Konuşmasında İstanbul'un 5 yıllık yönetim döneminde yaşadığı sorunlara vurgu yapan Erdoğan, özellikle İstanbul'un çevresel sorunlarına dikkat çekti. İstanbul'un Silahtarağa Arıtma Tesisi projesinin hayata geçirilmemesi ve çevre sorunlarının ihmal edilmesi, Erdoğan'ın eleştirileri arasında yer aldı. Ayrıca, İstanbul'un depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Murat Kurum'un bu konuda hayati öneme sahip projeleri küçümseyenlere eleştiriler yöneltti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un sadece çevresel sorunlarla değil, aynı zamanda terör tehdidiyle de mücadele ettiğini belirtti. Güney sınırlarında bir terör devleti kurma girişiminde bulunanların en önemli aracının bölücü terör örgütü olduğunu ifade etti. Bu noktada, CHP'nin bu kirli oyunda yer almasını eleştirdi ve CHP'nin siyasi kalibresinin düştüğüne vurgu yaptı. Ayrıca, CHP'nin bölücü örgüt ile işbirliği yaparak Türkiye'ye yönelik saldırılara dolaylı destek verdiğini ifade etti.

Erdoğan'ın konuşmasında İstanbul'un genel durumu yanı sıra, Türkiye'nin hedef ülke olarak seçilmesine dair de önemli açıklamalara yer verildi. Son dönemde yaşanan saldırıların, Türkiye'nin güçlenmesini engellemeye yönelik olduğunu ve ülkenin her anlamda hedef haline getirilmeye çalışıldığını söyledi. Bu bağlamda, Türkiye'nin iç ve dış politikalarına karşı yapılan saldırılara dikkat çekti ve Türkiye'nin bu saldırılara karşı dimdik duracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamaları, hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin önündeki önemli seçim öncesi döneme ışık tutan bir nitelik taşıdı. Erdoğan, Murat Kurum liderliğindeki AK Parti'nin, İstanbul'un ve ülkenin karşı karşıya olduğu çeşitli sorunlara etkili çözümler sunmak amacında olduğunu vurgulayarak, seçim döneminin hız kazandığı bu günlerde, AK Parti'nin hedeflerini ve vizyonunu ön plana çıkardı.





AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları belirlendi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak duyuruldu. İşte AK Parti'nin İstanbul'daki ilçelerde yarışacak adaylar:

Esenler Belediye Başkan adayı olarak Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir ve Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü.

Diğer adaylar arasında Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç, Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz, Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta, Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun, Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu, Ataşehir Belediye Başkan adayı Naim Yağcı, Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol ve Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu yer alıyor.

Ayrıca, ilçelerde MHP'nin desteklediği adaylar da belirlendi. Beşiktaş'ta MHP adayı olarak Serkan Toper, Silivri'de Volkan Yılmaz ve Adalar'da Sina Şen gibi isimler dikkat çekiyor.

Avcılar'dan Zeytinburnu'na kadar birçok ilçede AK Parti'nin belirlediği bu adaylar, İstanbul'da seçim atmosferini iyice yoğunlaştırmış durumda. Her bir aday, kendi ilçesindeki ihtiyaçlara yönelik projeleriyle seçmenin karşısına çıkacak ve 31 Mart'a kadar sürecek olan seçim sürecinde rekabeti kızıştıracak.

AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları, partinin stratejik planlaması ve bölgesel ihtiyaçları gözeterek belirlenmiş gibi görünüyor. Bu adayların açıklanmasıyla birlikte, seçim yarışının daha da hareketleneceği ve her bir ilçede vatandaşların tercihleri doğrultusunda önemli bir rekabetin yaşanacağı öngörülüyor.