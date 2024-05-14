AK Parti'nin istişare ve değerlendirme toplantılarının yapılacağı kampın tarihi ve yeri belli oldu

AK Parti'de kamp yeri ve tarihleri belli oldu

AK Parti, Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan istişare ve değerlendirme toplantılarına yeni bir boyut kazandırıyor. Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklamasına göre, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile yapılacak toplantılar, partinin yeni yol haritasını belirlemek için önemli bir fırsat sunacak.

7-8 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleşecek olan kamp, genel merkez yöneticileri ve milletvekillerini bir araya getirecek. Burada, 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin stratejiler tartışılacak.

Ardından 1-2 Temmuz'da ise genel merkez konferans salonunda belediye başkanlarıyla bir araya gelinerek değerlendirme yapılacak. Bu toplantıda da seçim sonuçları gözden geçirilerek, partinin ileriye yönelik planları masaya yatırılacak.