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AK Parti'nin istişare ve değerlendirme toplantılarının yapılacağı kampın tarihi ve yeri belli oldu

AK Parti'nin gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına yeni halkalar ekleniyor. Genel merkez yöneticileri ve milletvekilleri ile yapılacak kamp, 7-8 Haziran'da Kızılcahamam'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 20:57
AK Parti'nin istişare ve değerlendirme toplantılarının yapılacağı kampın tarihi ve yeri belli oldu

AK Parti'de kamp yeri ve tarihleri belli oldu

AK Parti, Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan istişare ve değerlendirme toplantılarına yeni bir boyut kazandırıyor. Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklamasına göre, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile yapılacak toplantılar, partinin yeni yol haritasını belirlemek için önemli bir fırsat sunacak.

7-8 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleşecek olan kamp, genel merkez yöneticileri ve milletvekillerini bir araya getirecek. Burada, 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin stratejiler tartışılacak.

Ardından 1-2 Temmuz'da ise genel merkez konferans salonunda belediye başkanlarıyla bir araya gelinerek değerlendirme yapılacak. Bu toplantıda da seçim sonuçları gözden geçirilerek, partinin ileriye yönelik planları masaya yatırılacak.

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