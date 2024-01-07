AK Parti’nin Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay Kimdir?

İbrahim Altay, Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya'da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu'nda (1988) tamamladıktan sonra lise eğitimini Konya Gazi Lisesi'nde (1991) aldı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun oldu.

Uğur İbrahim Altay, mezuniyetinin ardından bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev aldı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak Şırnak'ta vatani görevini tamamladı. İnşaat mühendisi olarak birçok önemli projede görev aldı.

2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Altay, 2008 yılında aynı odanın Konya Şube Başkanlığı'na seçildi.

Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine ilk kez 29 Mart 2009 seçimleriyle başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimlerinde yeniden Selçuklu Belediye Başkanı seçildi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde tekrar Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve devam etti.

Uğur İbrahim Altay, sadece Konya'daki görevleriyle sınırlı kalmayarak farklı önemli görevleri de üstlenmiştir. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı, Tarihi Şehirler Birliği Başkan Yardımcısı, İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanı, ve Konya Belediyeler Birliği Başkanı gibi önemli görevlerde bulunmaktadır.

Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.