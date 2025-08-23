DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.141,83 1,11%

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 22 İlde 201 İlçeye Ulaştı

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 22 il ve 201 ilçede sürdü; 12 bakandan 112 milletvekiline kadar geniş katılım sağlandı. Final 26 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:27
AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 22 İlde 201 İlçeye Ulaştı

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları saha çalışmalarını yoğunlaştırdı

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, terörsüz, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle devam ediyor. Parti kaynaklarından yapılan açıklamaya göre program, milletin ortak geleceğini inşa etme çabası olarak tüm hızıyla sürüyor.

Başlatma ve planlama

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 6 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan ve 8 Ağustos itibarıyla 81 ilde planlanan buluşmalar, saha temaslarını yoğunlaştırarak ilerliyor.

Katılım ve saha istatistikleri

Açıklamada, bugüne kadar gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: 22 ilde ve 201 ilçede vatandaşlarla bir araya gelindi. Ziyaretlere 12 bakan, 8 MYK üyesi, 112 milletvekili, 51 MKYK üyesi ve 21 MDK üyesi aktif katılım sağladı.

Saha çalışmasının ruhu: Vatandaşa dokunmak

Açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlarla birebir temasla güçlendiği vurgulandı. Programın temel ruhunun, milletin her ferdine dokunmak ve talepleri yerinde dinlemek olduğu belirtildi. İlçe ve köy ziyaretlerinde kapı kapı dolaşılarak hane ziyaretlerinin yapıldığı, esnafın dükkanlarında buluşulduğu ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl arandığı kaydedildi.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu

Programlarda bakanlar ve MYK üyelerinin, "Terörsüz Türkiye" hedefinin altını çizdiği; huzurun, güvenin ve istikrarın Türkiye Yüzyılı'nın temel taşları olarak gösterildiği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların günlük hayatına dokunan hizmetlerin yanı sıra geleceğe dair umutların da bu buluşmalarda ortaklaştırıldığı belirtildi.

Final: 26 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun rehberliğinde teşkilatların sahada tarihi bir sorumluluk bilinciyle yer aldığı vurgulandı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, 26 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla düzenlenecek büyük final programıyla taçlandırılacak.

AK Parti, bu süreçte farklı kesimlerin beklentilerini dinleyerek çözüm yolları geliştirme ve milletle gönül bağı kurma hedefini sürdürdüğünü belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu
2
Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)
3
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
4
Bitlis'te Kuyumcudan Altın Çalan 5 Şüpheli Yakalandı
5
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
6
Bolivya'da Devlet Başkanı Seçimi Başladı: Sandıklar Açıldı
7
KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması tanıtıldı: Dijitalleşmede yeni adım

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar