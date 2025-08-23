AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 22 İlde 201 İlçeye Ulaştı

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları saha çalışmalarını yoğunlaştırdı

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, terörsüz, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle devam ediyor. Parti kaynaklarından yapılan açıklamaya göre program, milletin ortak geleceğini inşa etme çabası olarak tüm hızıyla sürüyor.

Başlatma ve planlama

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 6 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan ve 8 Ağustos itibarıyla 81 ilde planlanan buluşmalar, saha temaslarını yoğunlaştırarak ilerliyor.

Katılım ve saha istatistikleri

Açıklamada, bugüne kadar gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: 22 ilde ve 201 ilçede vatandaşlarla bir araya gelindi. Ziyaretlere 12 bakan, 8 MYK üyesi, 112 milletvekili, 51 MKYK üyesi ve 21 MDK üyesi aktif katılım sağladı.

Saha çalışmasının ruhu: Vatandaşa dokunmak

Açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlarla birebir temasla güçlendiği vurgulandı. Programın temel ruhunun, milletin her ferdine dokunmak ve talepleri yerinde dinlemek olduğu belirtildi. İlçe ve köy ziyaretlerinde kapı kapı dolaşılarak hane ziyaretlerinin yapıldığı, esnafın dükkanlarında buluşulduğu ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl arandığı kaydedildi.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu

Programlarda bakanlar ve MYK üyelerinin, "Terörsüz Türkiye" hedefinin altını çizdiği; huzurun, güvenin ve istikrarın Türkiye Yüzyılı'nın temel taşları olarak gösterildiği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların günlük hayatına dokunan hizmetlerin yanı sıra geleceğe dair umutların da bu buluşmalarda ortaklaştırıldığı belirtildi.

Final: 26 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun rehberliğinde teşkilatların sahada tarihi bir sorumluluk bilinciyle yer aldığı vurgulandı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, 26 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla düzenlenecek büyük final programıyla taçlandırılacak.

AK Parti, bu süreçte farklı kesimlerin beklentilerini dinleyerek çözüm yolları geliştirme ve milletle gönül bağı kurma hedefini sürdürdüğünü belirtti.