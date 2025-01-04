AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde Birlik Vurgusu

AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalar!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Karaaslan, "Bu bayrağın altında inşallah önümüzde liderimiz, yanımızda dava arkadaşlarımız, karşımızda gideceğimiz aydın ufuklar var" dedi.

Karaaslan, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük başlangıcın meşalesini yakmak için Samsun'u seçtiğini vurgulayarak, "Samsun'un yeni başlangıçların şehri olduğunu" belirtti. Samsunlular olarak her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını ifade eden Karaaslan, ülkenin önündeki engelleri kaldırma mücadelesinde liderlerinin yanında yer aldıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız vesayetle mücadele ederken, yasakları kaldırırken yanındaydık... Zulmün karşısında hakkı haykırırken, Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Dünya beşten büyüktür' derken yanı başındaydık" şeklinde devam eden Karaaslan, AK Parti'nin geçmiştiği kadar geleceğinin de partisi olduğunu belirtti.

AK Parti: Bir Dünya Markası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ise kongrenin şölen havasına dönüştüğünü dile getirerek, "AK Parti bir dünya markasıdır. Ülkemizde büyük hizmetler yaparak dünya ligine, gelişmiş ülkeler statüsüne ulaştırmış büyük siyasi hareketin adıdır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da AK Parti'yi büyük bir çınara benzeterek, "AK Parti, bölgesinde tüm mazlumların ferahladığı çatıdır. Bugün, bu düşü hep beraber Türkiye Yüzyılı mottosuyla hayata geçireceğimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2053, 2071 hedeflerine taşımak için yeniden 'Bismillah' demenin günüdür" cümleleriyle sözlerini tamamladı.