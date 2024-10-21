AK Parti Sözcüsü Çelik: FETÖ ile Mücadele Devam Edecek

AK Parti'den FETÖ ile Mücadele Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ elebaşısının ölümü sonrası yaptığı açıklamada, bu yapıyla mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.

Kararlılık Mesajı

Çelik, yaptığı konuşmada, "FETÖ elebaşının ölümü, bizim için mücadelede bir dönüm noktası değil, aksine bu yapıyla hiç gevşemeden, hiçbir esneklik göstermeden, aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. FETÖ ile Mücadele Sürekliliği

Bu açıklamalar, hükümetin FETÖ ile mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu ve kararlılıkla sürdüreceklerini bir kez daha ortaya koydu.