DOLAR
34,26 0,58%
EURO
37,19 0,23%
ALTIN
3.016,94 -0,76%
BITCOIN
2.312.225,69 2,02%

AK Parti Sözcüsü Çelik: FETÖ ile Mücadele Devam Edecek

Çelik, FETÖ elebaşının ölümünün ardından mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:40
AK Parti Sözcüsü Çelik: FETÖ ile Mücadele Devam Edecek

AK Parti'den FETÖ ile Mücadele Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ elebaşısının ölümü sonrası yaptığı açıklamada, bu yapıyla mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.

Kararlılık Mesajı

Çelik, yaptığı konuşmada, "FETÖ elebaşının ölümü, bizim için mücadelede bir dönüm noktası değil, aksine bu yapıyla hiç gevşemeden, hiçbir esneklik göstermeden, aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. FETÖ ile Mücadele Sürekliliği

Bu açıklamalar, hükümetin FETÖ ile mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu ve kararlılıkla sürdüreceklerini bir kez daha ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Gazze'deki Barınma Merkezine Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti
2
Bakan Işıkhan'dan Prim Borçları Hakkında Açıklama
3
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Olaylar: 4 Futbolcu Uzlaştırma Bürosuna Gönderildi
4
RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ Yayınlarına Dikkat Çekildi
5
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı
6
AK Parti MKYK Toplantısı Tamamlandı
7
Hindistan'dan Gazze için İnsani Koridor Çağrısı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak