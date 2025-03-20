AK Parti Sözcüsü Çelik, İBB Soruşturmaları Hakkında Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İBB Soruşturmalarına İlişkin Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, siyasetin yargı süreçlerine müdahale etmemesi gerektiğini belirtti.

"Yargı Sürecini İzlemek Gerekir"

Çelik, konuya dair yaptığı açıklamada, "Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Çünkü hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz" ifadesini kullandı. Bu açıklama, yargı bağımsızlığına olan vurgunun altını çizmektedir.

Bu bağlamda, Çelik'in açıklamaları, siyasi tartışmaların ötesinde hukukun üstünlüğüne dair önemli bir mesaj taşımaktadır.