AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'deki Öğrenci Kıyafet Yasağına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sert Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin engellenmesini şiddetle kınadı.

Çelik'in Sosyal Medya Açıklaması

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, "KKTC'de bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanarak, eğitim hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

Çelik, bu durumu "insan haklarına aykırı bir fanatizm" olarak nitelendirirken, "Bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca geçmişte yasakçılığa imza atanların utançlarıyla yüzleştiğini belirtti.

Çelik, bu fanatizmin KKTC'ye zarar vermemesi için demokrasi mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.