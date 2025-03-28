DOLAR
37,9 -0,06%
EURO
41,06 0,03%
ALTIN
3.766,88 -0,03%
BITCOIN
3.193.033,98 -0,45%

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'deki Öğrenci Kıyafet Yasağına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'de bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula alınmamasını kınadı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:38
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'deki Öğrenci Kıyafet Yasağına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sert Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin engellenmesini şiddetle kınadı.

Çelik'in Sosyal Medya Açıklaması

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, "KKTC'de bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanarak, eğitim hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

Çelik, bu durumu "insan haklarına aykırı bir fanatizm" olarak nitelendirirken, "Bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca geçmişte yasakçılığa imza atanların utançlarıyla yüzleştiğini belirtti.

Çelik, bu fanatizmin KKTC'ye zarar vermemesi için demokrasi mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

EYT’lilere 8.000 TL Emekli İkramiyesi! Refah Paketi Yolda

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
2
Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri Ramazan'ın Son Teravih Namazını Kıldılar
3
Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Yıldırımgeç, Ramaphosa'ya Güven Mektubunu Sundu
4
Türkiye, Moldova'ya Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor
5
Suriye'de Yeni Genel Müftü Usame Rifai Atandı
6
Myanmar'daki Depremler İle Askeri Hükümetten Uluslararası Yardım Çağrısı
7
Foça'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Sürücü Belgelerinde Dönüşüm: Tek Tip Dijital Ehliyet Uygulaması Başlıyor

100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

EYT’lilere 8.000 TL Emekli İkramiyesi! Refah Paketi Yolda

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği