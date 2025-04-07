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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kritik Açıklamalar: Erdoğan, DEM Parti Heyetiyle Görüşecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle görüşeceğini açıkladı ve Türkiye'nin uluslararası konulardaki duruşunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 18:58
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kritik Açıklamalar: Erdoğan, DEM Parti Heyetiyle Görüşecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle görüşeceği tarih hakkında bilgi veren Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, kendi takdirleriyle uygun gördükleri bir gün içerisinde, bu hafta içinde bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bazı sosyalist siyasetçilerin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmekten vazgeçtiğine dair söylemlerine tepki gösterdi. "Bu kadar çürük temelde siyaset inşa etmeye çalışmaları ibret verici." diyen Çelik, Antalya Diplomasi Forumu'nun başarıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Çelik, Türkiye'nin uluslararası platformlarda yoğun randevu talepleri aldığını ve bunun, Türkiye'nin güvenilir bir aktör olduğunu gösterdiğini dile getirdi. "Yapay zeka gibi teknolojilerin insanlık suçu işleyenlerin elinde nasıl kullanılabileceğine de dikkat çekerek, bu konunun uluslararası hukuk kurallarına bağlanması gerektiğini vurguladı.

Özellikle İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlara değinen Çelik, Türkiye'nin bölgedeki barış çabalarının sürdüğünü ve bu doğrultuda gerektiğinde Suriye'Deki varlıklarını koruyacağını ifade etti.

Ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'ye geleceğini de açıklayan Çelik, "Cuma günü Sayın Şara'nın gelişi de dahil olmak üzere pek çok önemli misafir Türkiye'de olacak." dedi.

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