AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Önemli Açıklamalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapısı Herkese Açık

Çelik'ten MYK Toplantısı Sonrası Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devletin başı olduğunu ve görüşmek isteyen belediye başkanlarına kapısının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Trump ile Beklentiler

Bir basın mensubunun, "Göreve başlayacak ABD Başkanı Donald Trump'tan beklentiniz nedir?" sorusuna yanıt veren Çelik, Erdoğan ve Trump’ın geçmişte birçok kez bir araya geldiğini hatırlatarak, "Gazze’de ateşkesin sağlanması ve Gazze halkına yönelik soykırımın durması gerekiyor," dedi.

Şehit Ailelerinin Hassasiyeti

Çelik, AK Parti'nin siyasi hayatı boyunca şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayarak, "Şehit ailelerimizi incitecek bir adım atılması asla söz konusu olmayacaktır" şeklinde konuştu. Ayrıca, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için yapılan görüşmelerin önemine değindi.

Mezhep Meselesi ve Siyasi Tartışmalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mezhep konusundaki açıklamalarını değerlendiren Çelik, "Sünni de bizim canımız, Alevi de bizim canımızdır" diyerek mezheplerin siyasi tartışmaların parçası olmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması konusunun gündeme gelmesi üzerine Çelik, "Siyasette bir yıl çok kısa, bir gün çok uzundur" dedi ve önemli olanın millet iradesi olduğunu ifade etti. Çelik, Erdoğan’ın birikimi ve siyasi dirayetinin ülke için ne denli kıymetli olduğunu da vurguladı.