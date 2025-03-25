AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt: Boykot Çağrısı Siyasi Zorbalık!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısını sert bir dille eleştirerek, bu durumun siyasi zorbalık olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:42
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt: Boykot Çağrısı Siyasi Zorbalık!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milli şirketlere yönelik boykot çağrısına sert bir tepki verdi. Çelik, bu davranışın yalnızca Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına olan liyakatini sorgulattığını belirtti.

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında Özgür Özel'in boykot çağrısının, medyayı ve şirketleri açıkça tehdit etmekten başka bir şey olmadığını vurguladı. 'Özgür Özel, boykot çağrısıyla sadece kendisini boykot etmiştir' diyen Çelik, bu tutumun siyasal zorbalıktan başka bir şey olmadığına dikkat çekti.

Çelik, Özel'in 'saldırgan bir dil kullanarak siyasetten uzaklaştığını' ve her konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'yi hedef aldığını belirterek, bu tarzın yalnızca kendisine zarar vereceğini ifade etti.

'Kendini ispat çabası içinde kullanılan bu dil, siyaset anlayışından uzaklaşmayı gösteriyor' diyen Çelik, CHP'nin iç gündemindeki sorunları dışarıya taşımak yerine onları çözmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bazı CHP'li belediyelerin yolsuzluk iddiaları ve kurultayda hile yapıldığına dair söylemleri dillerinden düşmediğini hatırlatarak, CHP yönetiminin bu konulara yönelik cevap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Son olarak Çelik, CHP'nin köklü bir siyasi geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu partinin saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline gelmesinin tehlikeli olduğunu ifade etti. 'Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz' diyerek, saldırgan bir üslupla karşımıza çıkanlara gereken cevabı vereceklerini belirtti.

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