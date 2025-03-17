AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: Nevruz Kutlamaları Önemli Bir Aşama

Ömer Çelik, Nevruz'un 'Terörsüz Türkiye' süreci için kritik bir aşama olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin küresel rolünü değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 18:52
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: Nevruz Kutlamaları Önemli Bir Aşama

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK Toplantısında Değerlendirmelerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşecek Nevruz programına dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Terörsüz Türkiye' süreci açısından nevruzun, Türkiye'nin terör belasından kurtulması ve bu hedefe ulaşılması bakımından önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

MKYK Toplantısında Sunumlar Yapıldı

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Teşkilat Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait sunumların yer aldığını ifade etti. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.

Nevruz'un Önemi ve Program Detayları

Nevruz'un, Türk dünyasından Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Mezopotamya'ya kadar kardeşlik bayramı ve baharın müjdecisi olarak kutlandığına dikkat çeken Çelik, 21 Mart 2023 tarihinde saat 15.00'te Haliç Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir program gerçekleştireceklerini belirtti. Çelik; bu etkinliğin bölgeye kardeşlik mesajı verilmesi açısından önem taşıdığını, nevruzun 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılmasında kritik bir dönemeç olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Küresel Rolü ve Eleştiriler

Çelik, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) liderleri arasındaki tartışmalara değinerek, Türkiye'nin bölgedeki önemini yeniden vurguladı. Çelik, Türkiye'nin uluslararası gelişmelerin merkezinde kilit bir ülke olma rolünü koruduğunu belirtti ve Türkiye'nin nasıl bir yol izleyeceğinin dünya düzenine yön vereceğini kaydetti.

Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Türkiye'nin Rolü

Avrupa'daki güvenlik mimarisine dair Türkiye'nin vazgeçilmez olduğuna dair artan makale ve beyanatlara dikkat çeken Çelik, “Türkiye'yi sadece güvenlik konularına indirgeyemezsiniz.” yorumunu yaptı. Çelik, Türkiye'nin AB süreci ile ilgili çifte standartlarla yüzleşme zamanının geldiğini ifade ederek, Türkiye'nin AB üyeliğinin küresel güç olma yolunda ne kadar kritik olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Çelik'in açıklamaları, Türkiye'nin uluslararası planda üstlendiği rolü ve gelecekteki hedeflerini gözler önüne sererken, Nevruz'un barış ve kardeşlik mesajlarını taşımada önemi bir kez daha vurgulandı.

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