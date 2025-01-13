AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörizme karşı güçlü inisiyatifler devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmak için güçlü inisiyatiflere sahip olduğunu belirten Çelik, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Kongre Süreci Hakkında Bilgiler Paylaşıldı

Çelik, toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in kongre sürecine dair detaylar paylaştığını belirtti. Teşkilatların kongrelere büyük bir coşku ve katılımla sarıldığını ve halkın da Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşıladığını ifade etti.

Deprem Bölgesine Dikkat Çekti

Geçmişte hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya ve sanatçı Ferdi Tayfur'a rahmet dileyen Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik seferberliğin devam ettiğinin altını çizdi.

Demokrasi ve Terörle Mücadele

Demokrasiyi korumak amacıyla terörle mücadelenin süreceğine dair bilgiler veren Çelik, Türkiye'nin güvenliğini ve hukukunu korumaya devam edeceklerini vurguladı. Terörle mücadelede kararlı olduklarını ifade eden Çelik, yakın coğrafyada yaşanan emperyalist projelere karşı duracaklarını belirtti.

Suriye'deki Gelişmeler Takip Ediliyor

Çelik, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Suriye halkının özgürlük mücadelesini tebrik ettiklerini söyledi. Suriye'de yaşanan iç savaşla ilgili olarak terör örgütlerine karşı duracaklarını ifade etti.

Doğru Kavramların Kullanımına Dikkat

Çelik, doğru kavramların kullanılmasının önemine dikkat çekerek, Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'terörsüz Türkiye' hedefine yönelik mücadelenin sürdüğünü kaydetti. Bu bağlamda, Kürt kardeşlerinin bu meseleyle anılmasının emperyalist projelerle bağlantılı olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, terörün Türkiye'nin gündeminden çıkarılması için verilecek mücadelenin titizlikle süreceğini sözlerine ekledi.