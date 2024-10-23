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AK Parti Sözcüsü'nden TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Sert Tepki

Ömer Çelik, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak mücadele kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:46
AK Parti Sözcüsü'nden TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü'nden Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Çelik, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Çelik, açıklamasında ayrıca, "Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz," diyerek, terörle mücadelenin önemine dikkat çekti. Bu olay, ulusal güvenlik açısından büyük bir endişe yaratırken, hükümetin bu tür saldırılara karşı alacağı önlemleri gündeme getirdi.

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