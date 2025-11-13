AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısı Hasan Öztopal vefat etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da dayısı Hasan Öztopal'ın cenaze törenine katıldı.
Cenaze haberi ve tören detayları
Hasan Öztopal (78), yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cenaze töreni, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlendi. Törene Ömer Çelik'in yanı sıra kent protokolü ve aile yakınları katıldı.
Cenaze namazıın ardından Hasan Öztopal, Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
