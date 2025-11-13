AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısı Hasan Öztopal vefat etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da 78 yaşındaki dayısı Hasan Öztopal'ın cenaze törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:42
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısı Hasan Öztopal vefat etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısı Hasan Öztopal vefat etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da dayısı Hasan Öztopal'ın cenaze törenine katıldı.

Cenaze haberi ve tören detayları

Hasan Öztopal (78), yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze töreni, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlendi. Törene Ömer Çelik'in yanı sıra kent protokolü ve aile yakınları katıldı.

Cenaze namazıın ardından Hasan Öztopal, Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, HAYATINI KAYBEDEN DAYISI HASAN...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, HAYATINI KAYBEDEN DAYISI HASAN ÖZTOPAL'IN (78) CENAZE TÖRENİNE KATILDI.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, ADANA'DA DAYISI HASAN ÖZTOPAL'IN...

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
3
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
4
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı
5
TOKİ Ordu'da Sosyal Konut İçin Taşınmazları Kamulaştıracak
6
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Gerçekleşti

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?