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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Betül Önderoğlu İçin Başsağlığı Mesajı

Ömer Çelik, trafik kazasında hayatını kaybeden gençlik kolları üyesi Betül Önderoğlu için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:28
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Betül Önderoğlu İçin Başsağlığı Mesajı

Betül Önderoğlu İçin Başsağlığı Mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu için taziye mesajı yayınladı.

Kayıp Ve Üzüntü

Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun," ifadelerine yer verdi.

Olay, gençlik kolları üyeleri arasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Önderoğlu’nun vefatı, teşkilat içerisinde büyük bir boşluk bıraktı. AK Parti camiası, değerli arkadaşlarının kaybını yüreğinde hissediyor.

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