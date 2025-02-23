AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda Bayrak Değişimi: Hamza Dağ, Muhammed Faruk Acar'a Geçti

AK Parti'de Tanıtım ve Medya Başkanlığı devir teslim töreni gerçekleştirildi. Hamza Dağ, görevini Muhammed Faruk Acar'a devretti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:44
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda Bayrak Değişimi: Hamza Dağ, Muhammed Faruk Acar'a Geçti

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda Bayrak Değişimi

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda önemli bir devir teslim töreni gerçekleştirildi. Hamza Dağ, görevini Muhammed Faruk Acar'a devretti. Tören, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Hamza Dağ'dan Veda ve Teşekkür

Görevini devrettiği konuşmasında Dağ, 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, kongre sonrası Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlendiğini hatırlattı. 21 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış olan Dağ, yaklaşık 4 yıl boyunca bu görevi yürüttüğünü açıkladı.

Dağ, görev süresince gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verirken, "2023 kampanyası belki de Cumhuriyet tarihinin en zor kampanyalarından birisiydi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ekip arkadaşlarımızla uyumlu bir çalışma sürdürdük" dedi. Seçim sonuçlarından da gurur duyduğunu belirten Dağ, Erdoğan'a teşekkür etti ve "Allah, ondan razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin," ifadelerini kullandı.

Muhammed Faruk Acar'ın Yeni Görevi

Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine getirilen Muhammed Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Acar, "Bu bayrağı Hamza Dağ'dan almanın benim için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu söylemek isterim" dedi. Dağ'ın önceki başarılı çalışmalarını takdir eden Acar, "Onun sorumluluğunu üstlendiği alanlarda kaydettiği başarıları bizzat gözlemledim," diye ekledi.

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neferleri olarak, Tanıtım ve Medya Başkanlığı bayrağını daha yukarı taşımak için azimle çalışacaklarını vurguladı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ (solda), görevini Muhammed Faruk Acar'a (sağda)...

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ (solda), görevini Muhammed Faruk Acar'a (sağda) devretti.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ (solda), görevini Muhammed Faruk Acar'a (sağda)...

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ (solda), görevini Muhammed Faruk Acar'a (sağda) devretti.

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