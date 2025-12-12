Burdur Bucak Organize Sanayi Bölgesi’nde Gerçeğini Aratmayan Yangın ve KBRN Tatbikatı

Burdur Bucak Organize Sanayi Bölgesi’nde Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

AFAD koordinasyonunda yangın ve KBRN müdahalesi simüle edildi

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda Bucak ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği metal imalat fabrikasının depolama tankları bölümünde olay kurgulandı. Kimyasal madde tanklarından birine mobil taşıma tankerinin çarpması sonucu tankta büyük bir çatlak oluştu ve bunun üzerine yangın ile sızıntı ihbarı alındı.

Tatbikatta fabrikada bulunan 20 personelin etkilendiği varsayıldı. İhbar üzerine bölgeye 22 ekip, 26 araç ve 107 personel sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü.

AFAD KBRN ekibi ise kimyasal sızıntıya müdahale etti. Tatbikat kapsamında yaralanan personel hızla tahliye edilerek Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tatbikat, ekipler arası koordinasyon, müdahale süresi ve tıbbi tahliye prosedürlerinin test edilmesi açısından gerçeğini aratmayacak şekilde uygulandı.

