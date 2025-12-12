DOLAR
Köşk'te 500 Kilogram Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın Köşk'te jandarma, Aydın'dan Malatya'ya giden araçta 500 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirdi; ürün yaklaşık 250 bin TL değerinde.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 19:50
Operasyon ve el koyma

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan Malatya'ya sevk edilmek üzere yola çıkan bir aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde 500 kilogram olduğu değerlendirilen sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Değer ve başlatılan işlemler

Ele geçirilen ürünün piyasa değerinin yaklaşık 250 bin TL olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak gerekli idari işlemler başlatıldı.

