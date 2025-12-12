Fethiye’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama, 4 adli kontrol
Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklanırken, dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonun ayrıntıları
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında tespit edilen 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 dedektör ile parçalar halinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi.
Yargılama süreci
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 7 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
