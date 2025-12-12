DOLAR
Fethiye’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama, 4 adli kontrol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 gözaltı, 1 tutuklama ve 4 adli kontrol kararı verildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:12
Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklanırken, dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun ayrıntıları

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında tespit edilen 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 dedektör ile parçalar halinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi.

Yargılama süreci

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 7 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

