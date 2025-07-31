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AK Parti, TBMM Komisyonu için 21 Milletvekilini Belirledi

AK Parti, TBMM'de kurulacak komisyona 21 milletvekili üye bildirdi. Komisyon, 'terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütecek.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 16:22
AK Parti, TBMM Komisyonu için 21 Milletvekilini Belirledi

AK Parti'den TBMM'de Önemli Adım

AK Parti, TBMM'de kurulacak komisyonda yer alacak 21 milletvekilini Meclis Başkanlığına bildirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda partilerinden komisyona katılacak isimlerin belirlendiğini açıkladı.

21 Milletvekili Belirlendi

Güler, komisyon için belirlenen milletvekillerinin arasında Marmara Bölgesi'nden 4, Karadeniz Bölgesi'nden 2, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden 3'er, Ege Bölgesi'nden 1 ve Akdeniz Bölgesi'nden 5 milletvekilinin yer alacağını belirtti. 21 üyenin hukukçu ve siyaset bilimcisi alanında uzman isimler arasından seçildiğini vurguladı.

Komisyonun Hedefleri

Güler, komisyondan beklenen çalışmaları sıralayarak, “Komisyon, halkımıza ve ülkemize faydalı olabilecek her türlü çalışmanın içinde yer alacak.” ifadesini kullandı. Komisyonun, Meclis açılana kadar çalışmalara başlayarak yoğun bir şekilde ilerlemesi bekleniyor. Yapılan çalışmalar, kanun tekliflerine dönüştürülecek ve gelecekte çeşitli idari düzenlemeleri de içerebilecek.

Temsiliyet ve Çalışmalar

Üye seçiminde temsiliyetin önemine dikkat çeken Güler, "Burası bir ihtisas komisyonudur, gelen teklifler ve öneriler somut projelere dönüşecektir" dedi. Komisyon, terör örgütünün silah bırakma sürecini ve bunun kalıcı hale gelmesini de değerlendirecek.

AK Parti'nin Komisyon Üyeleri

Güler, AK Parti'den komisyonda görev yapacak 21 milletvekilinin isimlerini duyurdu: Mustafa Şen (Trabzon), Kürşad Zorlu (Ankara), Hüseyin Yayman (Hatay), Abdulhamit Gül (Gaziantep), Cüneyt Yüksel (İstanbul), Sunay Karamık (Adana), Selami Altınok (Erzurum), Kemal Çelik (Antalya), Mehmet Sait Yaz (Diyarbakır), Mahmut Atilla Kaya (İzmir), Şengül Karslı (İstanbul), Mehmet Şahin (Kahramanmaraş), Ayşe Böhürler (Kayseri), Radiye Sezer Katırcıoğlu (Kocaeli), Tahir Akyürek (Konya), Ali Kıratlı (Mersin), Cevahir Asuman Yazmacı (Şanlıurfa), Gökhan Diktaş (Tekirdağ), Burhan Kayatürk (Van), Abdurrahman Babacan (Malatya), Ersan Aksu (Samsun).

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona partisinden üye olacak 21 milletvekilinin isminin Meclis Başkanlığına bildirildiğini açıkladı. Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de kurulacak komisyonda görev alacak milletvekilleriyle ilgili isimler istendiğini, AK Parti'ye 21 üyelik düştüğünü hatırlattı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona partisinden üye olacak 21 milletvekilinin isminin Meclis Başkanlığına bildirildiğini açıkladı. Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de kurulacak komisyonda görev alacak milletvekilleriyle ilgili isimler istendiğini, AK Parti'ye 21 üyelik düştüğünü hatırlattı.

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