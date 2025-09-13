AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanışı İstanbul'da — Erdoğan'a 2028 Mesajı

AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanışı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi; Mustafa Şen ve Abdullah Özdemir, 2028 hedefi ve Erdoğan'a tam destek vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:34
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, 2028'de seçim olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek istediklerini belirtti.

Salondaki katılımcılara 'Onu başkan yapacağız. Tamam mıdır?' diye soran ve 'evet' yanıtını alan Şen, 'İstanbul 'tamam' dediyse, İstanbul 'evet' dediyse 2028 bitmiştir. Cumhurbaşkanımızı biz yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. O yüzden, gece gündüz teşkilatlarımız durmuyor, eğitim kadrolarımız sahada, teşkilatlarımız sahada.' ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise konuşmasında her alanda çalışmaları büyük bir arzu ve heyecanla sürdürdüklerini söyledi. Özdemir, partilerinin boş vaatlerin, laf ebeliklerinin ve kısır polemiklerin değil; söylediklerini yapan, vaatlerini namus bilip yerine getiren ve hayal ettiklerini gerçekleştirenlerin partisi olduğunu vurguladı.

Özdemir, 'Nitekim savunma sanayisinde daha önce hayal bile edilemeyenleri yapmaktan tutun da depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri en kısa zamanda yerine getirmeye kadar her alanda yapmayacağını söylemeyen, söylediğini ise mutlaka yapan bir parti olduk.' dedi.

Konuşmasında ekonomik başarı ve milli projelere değinen Özdemir, 'Artık trilyon dolarlarla ifade edilen gayri safi milli hasılamız bu ruhun sonucudur. Çelik Kubbe'miz, Mavi Vatan duyarlılığımız budur. Türkiye Yüzyılı budur, Terörsüz Türkiye budur.' ifadelerini kullandı.

Özdemir, AK Parti siyasetinin yabancı odaklara şikayet etmek değil, millete dayanmak ve meşruiyetini milletten almak üzerine kurulu olduğunu belirterek, bu siyaseti milletin bağrında kalarak ve emanete sadık kalarak sürdürmeyi ilke edindiklerini söyledi. Ayrıca daha yapılacak çok işleri ve gerçekleştirilecek çok hayalleri olduğunu vurguladı.

Programın sonunda Özdemir, İstanbul teşkilatı olarak kadın ve gençlik kolları ile birlikte ana kademe teşkilatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduklarını belirtti.

