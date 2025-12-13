Mehmetçik Hakkari'de Yaklaşık 259 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirdi
MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında yürütülen arama-tarama faaliyeti kapsamında yaklaşık 259 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 259 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."
Öne çıkanlar: Ele geçirilen miktar: yaklaşık 259 kilogram. Teslim edilen birim: Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı. Faaliyet: Hudut birliklerinin 7 gün 24 saat keşif, gözetleme ve devriye çalışmaları.
