AK Parti Teşkilatında Değişim: Kandemir Görevini Büyükgümüş'e Devretti

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, görevini Ahmet Büyükgümüş'e devretti. Devir teslimi AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:24
AK Parti Teşkilatında Değişim: Kandemir Görevini Büyükgümüş'e Devretti

AK Parti Teşkilatında Yeni Dönem

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, önemli bir devir teslim töreni ile görevini Ahmet Büyükgümüş'e devretti. Kandemir, yaptığı paylaşımda, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Teşkilat İçinden Bir İsim

Yaklaşık 7,5 yıl boyunca sürdürdüğü Teşkilat Başkanlığı görevini, teşkilatlar içinde yetişmiş olan Büyükgümüş'e devreden Kandemir, sayısız başarıya imza attıkları dönemdeki destek veren herkese teşekkür etti.

Kandemir, açıklamalarında, "Bu yolda yürümemize vesile olan, duruşuyla bizlere ilham olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu süre zarfında, birlikte yol yürüdüğümüz teşkilat başkan yardımcılarımıza, koordinatörlerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımızdaki tüm dava arkadaşlarıma..." ifadelerini kullanarak, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Büyükgümüş'ten Teşekkür Mesajları

Devir teslim sonrası Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kongrenin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Büyükgümüş, "Şahsımı MKYK üyesi ve Teşkilat Başkanı olarak görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli ağabeyim Sayın Erkan Kandemir Başkanımıza bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalar için teşekkür ediyorum." diyerek, Kandemir’e olan minnetini dile getirdi.

Büyükgümüş, yeni görevini kutlayanlara da teşekkür ederek, "Rabbim mahcup etmesin. Türkiyemiz, AK Partimiz, teşkilatımız için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, görevini Ahmet Büyükgümüş'e devretti.

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, görevini Ahmet Büyükgümüş'e devretti.

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