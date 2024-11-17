AK Parti Yalçın'dan Eskişehir Eleştirisi: 'Ne Hizmet Verdiniz?'

Yalçın, CHP'nin Eskişehir Yönetimine Tepki Gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Tepebaşı 6. Olağan İlçe Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Eskişehir'i yönettikleri gibi Türkiye'yi yönetmeyi söyleyenler, Eskişehir'e ne faydanız oldu da Türkiye'ye ne faydanız olacak?" diyerek, muhalefete yönelik sert bir eleştiride bulundu.

Eskişehir ve Diğer Şehirlerdeki Hizmetler

Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Yalçın, Eskişehir örneğini vererek, "İstanbul'da, Ankara'da yaptıklarına bakın. Konser dışında, heykel dışında bu millete sundukları hizmet nedir?" dedi. Yalçın, Tepebaşı'nın ve Eskişehir'in büyükşehirlere kıyasla en az altyapı yatırımı alan yerlerden biri olduğunu belirtti.

AK Parti'nin Hizmetleme Anlayışı

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'ye büyük hizmetler yapıldığını ifade eden Yalçın, bu sürecin yaklaşık 20 yılı aştığını hatırlattı. Yalçın, "Çoğu kimsenin yapılamaz dediği konular, AK Parti döneminde çözüme kavuşturuldu" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yeni bir yüzyıla hazırlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Yolsuzluk İddiaları ve İcraatlar

Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Eskişehir'i nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz" sözlerini hatırlatan Yalçın, bu yönetim anlayışını sorguladı. "Eskişehir'de ne yaptılar?" diyen Yalçın, eleştirilerini sert bir dille sürdürdü. "Konser dışında, heykel dışında bu millete sundukları hizmet nedir?" diyerek, kaydedilen yüksek harcamaların nereye gittiğini sorguladı. 70 milyon lira harcanan bir konserin maliyetinin 7 milyonun üzerinde çıkarılmasının ekonomide ne kadar soruna işaret ettiğini vurguladı.

Milletvekillerinin Destek Açıklamaları

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, partilerinin eser ve hizmet anlayışını savunarak yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini ifade ettiler. Dönmez, tepebaşı vatandaşlarının altyapı eksiklikleri nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirtti.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Yalçın, Türkiye’nin ve Eskişehir’in geleceği için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek, Türkiye Yüzyılı hedefinin önemine vurgu yaptı. "AK Parti, insanların hayatına dokunan bir hareket; bu ülkede adalet, hizmet ve umut demektir," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'de, AK Parti Tepebaşı 6. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sol 5), AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Ayşen Gürcan (sol 6), Fatih Dönmez (sol 7), Nebi Hatipoğlu (sol 8), AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak (sol 4), AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya (sol 3), AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli ile partililer de yer aldı.

Eskişehir'de, AK Parti Tepebaşı 6. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sol 5), AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Ayşen Gürcan (sol 6), Fatih Dönmez (sol 7), Nebi Hatipoğlu (sol 8), AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak (sol 4), AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya (sol 3), AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli ile partililer de yer aldı.