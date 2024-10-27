AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi'nde Birlik Mesajı

AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi'nde Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Mersin'de düzenlenen AK Parti Yenişehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde partisinin hizmetlerini anlattı. Yalçın, Suphi Öner Öğretmenevi'nde yaptığı konuşmada, "AK Parti iktidarı 22 yıl boyunca vatandaşa hak ettiği hizmetleri sunmak için elinden gelen her türlü çabayı ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kongrede birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini dile getiren Yalçın, partilerinin daha önce hiçbir iktidara nasip olmayan başarılar yaşattığını belirtti. Yalçın, "Cumhurbaşkanı'mızın arkasında, gösterdiği yolda görev alanlarımız neyi kapsıyorsa elimizden geldiğince yapmaya gayret ettik" dedi.

Umut Olmaya Devam Ediyoruz

AK Parti'nin Türkiye'de vatandaşın umudu olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti: "Nasıl 22 yıl önce yapılamaz denilen reformları Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partisi gerçekleştirdiyse, uluslararası düzende de rol almak için yeniden ayağa kalkıyoruz."

Yeni İlçe Başkanı Seçildi

Kongrede AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever ve İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptı. Tek listeyle gidilen kongrede Irfan Karataş, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı olarak seçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Mersin'deki Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Yenişehir 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongreye partililer de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Mersin'deki Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Yenişehir 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongreye partililer de katıldı.